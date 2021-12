Habrá más producción, pero ventas moderadas

El sector automotor prevé para 2022 un alza sostenida de la producción de vehículos cero kilómetro, que alcanzará el 35% respecto de este año, mientras que las exportaciones también reflejarían un fuerte incremento del 38% y los patentamientos un más moderado 6%, por el menor dinamismo de las importaciones.

Así se desprende de un trabajo presentado por la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara) en base a las proyecciones de la industria que incluye a las terminales nucleadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en el que se analiza la evolución del sector, así como el comportamiento de los precios de venta al público.

Las proyecciones se dan en un marco de creciente desarrollo de la actividad de las terminales locales, impulsadas por los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional que permiten mejores condiciones para las exportaciones de vehículos y por la concreción de inversiones que permitieron la salida al mercado de nuevos modelos durante 2021.

Faltaron vehículos

La situación no resultó tan auspiciosa para las concesionarias y las ventas de 0 kilómetro, ya que a lo largo del año reclamaron por mayor disponibilidad de unidades de importación para responder a una demanda que se mantuvo activa a pesar del incremento de precios por sobre la inflación.

En este contexto, se prevé que el año que termina en pocos días alcance un patentamiento de 377.000 unidades, es decir un 10,1% por encima de 2020 que fue de 342.539 vehículos, a pesar de las restricciones por la pandemia. Una particularidad que se registró en esas ventas de 2021 fue que la participación de vehículos nacionales fue del 49%, unos 14 puntos porcentuales por encima frente al 35% de 2020.

Para el 2022, desde Acara se proyecta un nivel de ventas en torno de las 400.000 unidades, con un incremento del 6,1% frente a este año por terminar, con una participación idéntica de mercado entre nacionales e importados.

En cuanto a la producción de las automotrices, el informe estimó para el cierre de 2021 que la industria alcanzará las 430.000 unidades, es decir un 57% por encima de 2020 cuando salieron de las terminales 272.634 vehículos, un número inusualmente bajo producto de las paradas obligadas de las plantas.

Con una perspectiva fuertemente anclada en el sector externo, para el próximo año se anticipa que la industria de automóviles, vehículos livianos y pesados en su conjunto tendrán un salto positivo de casi el 35%, hasta alcanzar en los próximos 12 meses las 580.000 unidades.

En ese desempeño al alza tiene preponderancia el crecimiento de las exportaciones de los 0 kilómetro, un rubro en el que este año se espera cerrar con un fuerte incremento del 76% con 260.000 ventas al mercado externo, frente a las 147.605 del año pasado.

Para 2022, si bien la tendencia se modera, será igualmente importante según la proyección de 360.000 unidades a exportar previstas por la industria, con un alza de 38,5% interanual; en tanto que se mantiene en torno al 60% el share de exportaciones sobre producción por lo que seis de cada diez vehículos que salen de las terminales nacionales están destinados al mercado externo.

Finalmente, se destaca la evolución de precios observada en los tickets promedio por la compra de 0 kilómetro muy por encima de la inflación acumulada de los últimos 12 meses y de la evolución de la paridad cambiaria, moneda en que se monitorea el sector.

En ese sentido, el informe de Acara advierte que a noviembre de este año, el incremento de precios registrado en los 12 meses previos alcanzó el 77% en dólares, al pasar de un ticket promedio de US$ 10.640 a los US$ 18.800 actuales.

En pesos, se observa un comportamiento similar con un alza de 92% entre el ticket de $ 1.968.400 de noviembre de 2020 ante los $ 3.778.300 de noviembre último, con una evolución promedio en torno al 5% mensual.