Medirán fuerzas en Diputados por el alivio al impuesto a bienes personales

Después de lo ocurrido con el rechazo del Presupuesto 2022, la Cámara de Diputados será hoy epicentro de un nuevo enfrentamiento, en esta oportunidad por las alícuotas a cobrar por el impuesto a los bienes personales a partir del año próximo. La discusión no es menor: si no se actualiza antes de fin de año la base imponible del patrimonio a partir del cual se debe tributar, alrededor de 600.000 contribuyentes ingresarán en el pago del impuesto aunque no hayan incrementado su número de bienes.

Envalentonada tras la demostración de fuerza que realizó el viernes pasado al rechazar el Presupuesto, ahora la oposición de Juntos por el Cambio y el interbloque Federal se proponen convertir en ley la media sanción del Senado que propone elevar de $2 millones a $6 millones el mínimo no imponible del impuesto. Para ello convocó para hoy a una sesión especial, previa reunión de la Comisión de Presupuesto. El oficialismo, que hasta ahora hizo todo por esquivar el debate -por el costo fiscal que implica la media sanción del Senado-, se vio forzado a presentar una contrapropuesta que hizo trascender ayer por la tarde de manera informal. Los opositores la evalúan, pero tienen sus dudas y desconfían del oficialismo.

“A nosotros no nos llegó ninguna propuesta oficial. Veremos mañana (por hoy) en la Comisión de Presupuesto. Por ahora seguimos adelante con la sesión especial”, adelantó Mario Negri, jefe del bloque de la UCR.

En el mismo sentido se expresó el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez. “Nuestro Interbloque firmó la convocatoria para tratar el proyecto venido del Senado en revisión.

Ese es el proyecto que vamos a apoyar. Seguiremos siendo coherentes”, sostuvo.

La propuesta del oficialismo propone, al igual que la media sanción del Senado, actualizar la base imponible del impuesto y elevarlo a $6 millones; sin embargo, también dispone gravar con el 1,5% aquellos patrimonios superiores a los $100 millones. Actualmente esa alícuota es de 1,25% para los bienes que superan los $18 millones.

El proyecto, además, mantiene inalterado el mínimo no imponible para inmuebles destinados a casa habitación (hoy es $18 millones); el proyecto que votaron los senadores busca llevarla a $30 millones. También se mantiene intacta la alícuota diferencial que se aplica sobre los bienes radicados en el exterior, del 2,25%.

La principal novedad que arroja la iniciativa oficialista es que dispone una actualización anual y automática mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del mínimo no imponible vigente para el conjunto de los bienes y para los tramos de la escala de alícuotas.

Según indicaron fuentes del oficialismo, de prosperar esta nueva propuesta, el bloque de senadores que conduce José Mayans en la Cámara alta se compromete a debatirla antes de fin de año.

Oposición y quorum

La contrapropuesta oficialista no convence a los opositores que, por ahora, insisten con la convocatoria a la sesión especial. Para ello deberán reunir el quorum en el recinto, lo que no parece tarea sencilla. El bloque de Juntos por el Cambio reúne 116 integrantes, mientras que el interbloque Federal suma otros ocho diputados. A ellos se sumarían los cuatro diputados libertarios encabezados por José Luis Espert y Javier Milei.

Los números se presentan demasiado justos: el interbloque Provincias Unidas -presidido por el rionegrino Luis Di Giacomo- se muestra cercano a la contrapropuesta oficialista; así, la oposición perdería cuatro votos.

Es una incógnita cómo se comportarán los diputados de izquierda: el viernes pasado, cuando la oposición emplazó a la Comisión de Presupuesto a que discuta la actualización del impuesto, estos cuatro legisladores optaron por la abstención.