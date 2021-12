“Tal vez no saben cómo funciona el Presupuesto”

Luego de advertir que la no aceptación al Presupuesto 2022 en el Congreso ocasionaría un recorte de $180.000 millones en las partidas que se enviarán a las provincias, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ratificó ayer su postura, a través de Twitter.

“Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto. Les reitero sin ninguna consideración el primero de los cuatro informes que surgen como resultado del rechazo al Presupuesto”, planteó el líder del Frente Renovador. La oposición lo había acusado de “amenazar” a los gobernadores por su declaración de que los fondos ya no estarían disponibles.

“No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional”, aclaró ayer el presidente de la Cámara Baja.