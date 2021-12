Robaron a Carlos Ferro Viera

Un grupo de delincuentes ingresó a robar al domicilio del empresario Carlos Alberto Ferro Viera, vinculado durante varios años al desaparecido astro del fútbol Diego Maradona, y se llevaron una caja fuerte con una importante cantidad de dinero, además de otros bienes, en la ciudad de La Plata.

El hecho se produjo el sábado en el departamento situado en el primero piso del edificio situado en la calle 48, entre 11 y 12, de la capital bonaerense.

El hombre de 66 años sostuvo que a las 10 se retiró de su domicilio y al regresar comprobó habían ingresado al departamento, llevándose una caja fuerte con una importante cantidad de dinero en dólares, además de varios objetos de valor, indicaron fuentes policiales.

Según se constató, el inmueble no posee cámaras de seguridad, mientras que en el lugar de iniciaron distintas pericias.

El hecho fue caratulado como "robo", con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9, del Departamento Judicial de La Plata.

Ferro Viera, de 66 años, un empresario vinculado a la noche, conoció en primer lugar a Guillermo Coppola, el ex representante de Maradona, y después se vinculó con el "10".

"A mí me decían el Rey de la Noche porque tenía un boliche, organizaba fiestas, pero nunca distribuí droga ni me dediqué a la prostitución. Gané la plata con mi trabajo. Lo hice durante casi 20 años. Después vendí todo eso y me metí en el mundo de la publicidad, una vida mucho más tranquila", expresó años atrás en el programa de televisión "Secretos Verdaderos" el propio empresario.

