Reconocieron que analizan un plan para modificar el máximo tribunal

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, admitió ayer que “una reforma del sistema judicial, que incluye la reforma de la Corte” es uno de los temas que el Gobierno tiene en debate”. Así lo aseguró durante la conferencia de prensa que brinda de manera semanal, minutos antes al fallo del máximo órgano de Justicia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura que se conoció pasadas las 10.

“Nosotros entendemos que la Justicia como está no funciona, es lenta. Es lenta en procesos penales, civiles, comerciales; no resuelve los problemas de los ciudadanos, tiene morosidad en las causas, tiene arbitrariedad en qué causas elige para fallar, en qué causas llegan a la Corte o en qué causas la Corte falla y en cuáles no. Una reforma del sistema judicial, que incluye la reforma de la Corte, es uno de los temas que tenemos en debate. Los proyectos se están debatiendo y cuando esté el proyecto lo daremos a conocer”, detalló la funcionaria.

El propio Alberto Fernández también hizo el miércoles una referencia sobre este tema. “Resulta necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo el mandatario.

