Fuertes chicanas a Guzmán en el análisis del Presupuesto

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso ayer los alcances del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados. Hubo chicanas y fuertes cuestionamientos.

Guzmán aseguró que el Presupuesto 2022 “le da continuidad a la visión que desde el Gobierno nacional se plantea para propiciar la recuperación de una doble crisis: económica y sanitaria”.

Al explicar los alcances del proyecto que el oficialismo aspira a debatir el jueves en el recinto de la Cámara baja, Guzmán dijo que el proyecto de ley se aplica en un marco en el que se sigue “pugnando contra una doble crisis, la que comenzó en el 2018 y la que le siguió con la pandemia”.

Uno de los puntos centrales del Presupuesto 2022 son las previsiones sobre un posible acuerdo con el FMI y el pago de vencimiento de deuda contraída con el organismo. Sobre este tema expuso Raúl Rigo, secretario de Hacienda. El funcionario explicó que se analizó qué números del Fondo incluir en el proyecto. “Lo más razonable fue incorporar en el proyecto el pago por intereses”, expresó Rigo. Destacó que el proyecto explicita la exclusión del pago de amortización, ya que se espera “al tratamiento de esa situación en el Congreso”.

“Y esa ley puede modificar directamente al Presupuesto, incorporando la fuente y la aplicación financiera correspondiente a ese pago. Por eso no lo incorporamos”, terminó de explicar Rigo.

Concluidas las intervenciones de los funcionarios de Economía, Carlos Heller le dio la palabra a más legisladores de la oposición. El primero en tomar el micrófono fue Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, que cruzó fuerte a Cristina Kirchner.

López dijo que haría “una pregunta sencilla” sobre el FMI y arrancó: “No le voy a preguntar la opinión de la Vicepresidenta ni nada que se le parezca. Me parece que no es tan relevante, tenemos que empezar a asumir eso. No es relevante y muchos de nosotros no le queremos dar relevancia (a Cristina) y creo que el ministro tiene que tomar nota de eso”.

“En todo caso perdió las elecciones y como ella dijo, no tiene la lapicera”, agregó el referente de la Coalición Cívica.

Hubo un momento de tensión con los diputados del kirchnerismo. “Los que gobiernan no pueden pasar por la vida o por las responsabilidades eludiendo que decidir implica consecuencias”.

Desde el oficialismo lo interrumpieron y él retrucó: “Todos, diputados, todos, tranquilos. Acá nos hacemos cargo de las cosas, no andamos bailando ni cantando canciones mientras gobernamos”.

Y le dejó un mensaje directo a la vice: “Si la señora se quiere aislar del mundo y de la política, mejor para la Argentina, peor para la señora, así que no me importa hablar de ella”.

Más chicanas

El debut legislativo de Gerardo Millman, hombre de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio, fue de puntín. Y lo mandaron a callar.

Cuando Carlos Heller, presidente de la Comisión, le dio la palabra empezó con una chicana. Le dijo al presidente de la comisión que puso en aprietos al técnico Rigo al ofrecerle una candidatura.

“Le va a costar elegir el partido”, ironzió Millman. “Más o menos como a usted”, le retrucó el oficialista Heller.

“Me parece que lo incomodó... ni hablar de usted”, insistió el opositor. Hubo risas. Hasta ahí.

Luego Millman llamó a la presentación de Guzmán como “el presupuesto de la posverdad”.

“A la gente le importa cuánto va a estar el kilo de asado”, dijo Guzmán, y Heller, cansado, le pidió “las preguntas”.

Luego Millman se puso a polemizar con una diputada "K" preopinante. Y dijo: “El Gobierno nos militó el cierre de las escuelas”. Heller volvió a pedir las preguntas. “Se va a quedar solo”, le advirtió.

Se cruzaron. “Si usted tiene que ir al banco...”, chicaneó Millman, por su relación con el Credicoop.

Heller lo apuraba para que pregunte. No habían pasado muchos minutos. Entonces Millman preguntó por las empresas contratadas para el acto del Día de la Democracia, vinculadas a referentes camporistas. Pareció colmar la paciencia del presidente de la comisión.

Y Heller le cortó el micrófono: “No se puede abusar. No se puede hablar cualquier cantidad de tiempo”. Fueron seis minutos.

López Murphy

“No puedo entender por qué desde el 15 de septiembre hasta ahora no se haya tratado el Presupuesto. Que haya elecciones no significa que los representantes del pueblo no se aboquen a su tarea específica”, introdujo Ricardo López Murphy cuando tomó la palabra. “No es que estamos eximidos”, insistió.

Luego cruzó a Guzmán por la inviabilidad de aplicar políticas contracíclicas. “Acá no hay crédito, usted mismo lo dijo -recordó-. La única política contracíclica que hay acá es darle a la maquinita y le dieron a más no poder”.

