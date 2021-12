Ómicron en el país: Todavía no hay certezas sobre su peligrosidad

Mientras nuestro territorio ya registró el primer caso de la variante Ómicron -en un viajero de 38 años que llegó desde Sudáfrica y se fue en auto hasta San Luis, donde continúa aislado – esta nueva variante del coronavirus ha puesto en vilo al mundo y ahora también a nuestro país, aunque por el momento no son muchas las certezas sobre su grado de peligrosidad.

Por el momento se cree que la protección de las vacunas contra el Covid son también efectivas para la variante Ómicron, pero aún se está analizando su nivel real de transmisibilidad y, principalmente, si genera cuadros más severos de la infección. Por lo pronto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya la etiquetó como “preocupante”, y detalló que en el primer estudio científico que todavía no fue revisado por pares sobre Ómicron, se detectaron 35 mil reinfecciones sobre 2,8 millones de casos, y se concluyó que es 2.4 veces más probable reinfectarse con Ómicron que con el virus original de Wuhan.

También respecto a esta variante, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, destacó ayer que “Ómicron al tener tantas mutaciones, da la sensación que es más contagiosa, pero menos letal, por eso los pacientes son asintomáticos o muy leves”, y para explicar el por qué podría ser más transmisible pero menos grave, argumentó que “los virus buscan ser más transmisibles y menos letales porque nos necesitan a nosotros los humanos para replicarse. Y si bien Ómicron tiene más mutaciones en un área relevante del virus, mucho más que Delta, hasta ahora no estamos viendo que presente cuadros más graves o sea más letal.

De todos modos, como ya señaló la Organización Mundial de la Salud, aún faltan un par de semanas para tener más datos y arribar a conclusiones más definitivas”.

EL PRIMER CASO EN ARGENTINA

Con respecto al primer caso detectado en nuestro país, la ministra de Salud de la provincia de San Luis, Silvia Sosa Araujo, confirmó ayer que tanto el paciente como sus contactos más estrechos se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio dispuesto para estos casos, y todos en buen estado de salud. La funcionaria contó que cuando el hombre llegó a la localidad puntana de Villa Mercedes “comenzó a cumplir su aislamiento junto a su grupo familiar, y al día siguiente sus compañeros de Sudáfrica le comentaron que eran positivos para Covid, y por eso es que inmediatamente nos comunicó esa situación”.

“Lo teníamos bajo seguimiento -añadió- sobre todo por el lugar desde donde venía él. Primero se le realizó un test de antígeno que dio positivo, y después una PCR, junto al estudio correspondiente en el que se determinó que se trata de la variante Ómicron, lo que fue reconfirmado por el Instituto Malbrán”. También la ministra Vizzotti se refirió a este primer caso, al señalar que “esta persona de 38 años estaba aislada, y es muy importante destacar su rol individual, ya que estaba aislado en su casa y apenas le avisaron de un contacto estrecho positivo en Sudáfrica, alertó al sistema de salud de San Luis. Era una persona asintomática con dos dosis de vacunas, que ya tuvo COVID-19, y al hacerle la prueba PCR el resultado fue positivo, y luego se inició el proceso de secuenciación genómica para determinar si el virus SARS-CoV-2 que infectó al ciudadano argentino pertenecía a la variante Ómicron”.

“Sabíamos que en cualquier momento Ómicron podía entrar a la Argentina - destacó Vizzotti- pero hay dos o tres situaciones que son muy diferentes a lo que fue pasando con la Delta”, e hizo referencia a que los vuelos y la movilidad global “no está normalizada pero en proceso de aumento”. “Todavía no sabemos si Ómicron escapa a las vacunas -concluyó la funcionaria- pero sí sabemos que es mejor tener las dos dosis ante cualquier variante, y por supuesto tener los refuerzos. Con el avance de la vacunación actual, esos datos dan una perspectiva optimista, ya que si bien la nueva variante es más transmisible, no parecería generar un problema para la salud pública. No buscamos que no haya casos, sino que los casos sean lo más leves posible”.

El aumento de casos

Los datos registrados hasta ayer indican un crecimiento del 24% de casos positivos en la última semana. Por el momento la variante Delta no rompió cierta estabilidad en la meseta de contagios actual, aunque, por este crecimiento de los últimos días, sí mostró un leve pico, ya que se superaron los 2.000 casos diarios. En este marco, los expertos coinciden en que, en caso de suceder, la tercera ola por Delta no generaría la misma cantidad de internaciones ni, mucho menos, muertes que las dos olas anteriores, pero sí una suba de casos, especialmente en personas no vacunadas, y de continuar este mismo comportamiento, algo similar podría ocurrir con Ómicron. Mientras tanto, el porcentaje de vacunados con una sola dosis supera el 80%, y con dos dosis alcanza el 65% de la población en Argentina.

Si se compara con la mayoría de los países de Europa, la cantidad de vacunados es elevada, aunque cabe destacar, por ejemplo, que en el Reino Unido ya preocupa que el 55% de los contagiados con Ómicron estaban completamente vacunados. “El aumento de casos es muy gradual -destacó la ministra Vizzotti - sabíamos que al aumentar la movilidad iban a aumentar los casos, eso era inevitable. Desde octubre que tenemos movilidad casi plena, pero lo que no tenemos es un aumento de hospitalizaciones en terapia intensiva. Y a pesar de este aumento de casos, la positividad no es alta, sin embargo, lo que cuesta mucho es que la gente se acerque a testearse, porque no hay que subestimar los síntomas”.