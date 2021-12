Frenaron la asunción de un diputado que había confesado un abuso sexual

La Legislatura santiagueña no aprobó los títulos de Héctor Eduardo “Chabay” Ruiz como diputado provincial por “inhabilidad moral”. La presión de organizaciones feministas y de Ni Una Menos Santiago, fueron cruciales para que la Comisión de Títulos justamente impidiera la asunción.

Ruiz había sido condenado en 2015 del delito de abuso sexual con acceso carnal, en un juicio abreviado (donde se declaró culpable de abuso sexual) para evitar una condena mayor. Por esa razón, estuvo un corto tiempo en la cárcel y luego fue liberado. Había estado prófugo y fue detenido en una casa en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Cuando se presentó como candidato, el Frente Renovador (donde había militado Ruiz hace tiempo) hizo un planteo ante la Justicia Electoral Provincial, que a pesar de ello, lo autorizó a postularse.

Como se sabe, en Santiago asumirán 40 diputados provinciales y el próximo viernes, asumirá su cuarto mandato el radical K, Gerardo Zamora, electo en los comicios del 14 de noviembre pasado. La Legislatura se renueva cada cuatro años, entera.

Durante la sesión preparatoria, los diputados del Frente Renovador, presentaron un escrito solicitando la impugnación de Ruiz por “inhabilidad moral” documento que fue analizado por la comisión integrada por seis diputados de la mayoría y tres de la minoría. Finalmente, se resolvió que Ruiz no asuma en su banca.

Antes, numerosos integrantes de agrupaciones sociales, organizaciones feministas, de derechos humanos y diferentes colores políticos se aglomeraron en las adyacencias del recintos con carteles y pancartas que rechazaban la asunción de Ruiz como diputado.

Hubo, durante la sesión, acaloradas discusiones, hasta que apareció el escrito del Frente Renovador (el partido en el que Ruiz militaba junto a Sergio Massa, hasta que explotó el escándalo de abuso y fue eyectado por el propio Massa). El escrito pedía que no se le aprueben los títulos a Ruiz, condenado por abuso sexual en un juicio abreviado.