Prat-Gay apuntó contra Cristina por la deuda

“Cuando CFK tenía la lapicera, le dejó a Cambiemos obligaciones a pagar por US$86.000 millones en los primeros dos años: un préstamo completo del FMI por año y al contado”. En clave irónica y a través de su cuenta de Twitter, el exministro de Hacienda durante el gobierno de Cambiemos, Alfonso PratGay, criticó ayer la carta que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicó el último sábado.

Para hacerlo, el exfuncionario de Mauricio Macri reflotó una serie de publicaciones que había hecho en la red social del pajarito en julio pasado. Entonces, apuntaba al ministro de Economía, Martín Guzmán: “¿Así que Guzmán llora porque Juntos por el Cambio (JxC) dejó una deuda de US$45.000 millones con el FMI a pagar en 3 años?”, se preguntaba y seguía: “No sabe que CFK dejó deudas vencidas y por vencer por US$86.000 millones en...2 años??? (las registradas: 62 mil, + holdouts y otras no registradas: 24 mil )”, para rematar: “Dejó un FMI por año!”.

Unos párrafos más abajo, enumeraba “algunas de las deudas vencidas en miles de millones de dólares” heredadas por el kirchnerismo: “A holdouts, Gas Plus, Petróleo Plus y Plan Gas, Cammesa, CIADI, Vialidad, Bolivia y Paraguay por Energía” y que “además de todo esto, CFK acumuló deudas con provincias por 18.000 millones de dólares, por armonización de cajas previsionales y restitución del 15 por ciento de coparticipación (decreto firmado horas antes de irse)” y defendía que “todas estas deudas no registradas fueron canceladas por JxC en 2016-19”.

Sobre el final, en esos mensajes publicados a mitad de este año y que ayer recordó, Prat-Gay advertía que “solo en 2016, los vencimientos de capital que tuvo que afrontar Cambiemos superaron los 42.000 millones de dólares, por todo concepto. Más otros 12.000 millones de dólares de intereses” y concluía: “La desesperación los lleva a la burda victimización. 50% de inflación. 3 millones más de pobres. 100.000 muertos”.

Como se dijo, el exministro macrista volvió sobre esos tuits para responder a la misiva en la que la Vicepresidenta criticó la deuda contraída por el gobierno anterior y aseguró que “la lapicera no la tiene Cristina, siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”.

La crítica que ayer expuso Prat Gay va en sintonía con otras ya expresadas por dirigentes de Juntos por, como el titular de la UCR, Alfredo Cornejo o la presidenta de PRO, Patricia Bullrich.