Macri llamó a generar confianza

En consonancia con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el ex presidente Mauricio Macri llamó ayer a honrar las deudas para que el país pueda "generar confianza", mientras que consideró que no se puede "vivir en una sociedad deshonesta".

"Para que la Argentina se desarrolle económicamente tenemos que generar confianza. Tenemos que honrar nuestras deudas, respetar las instituciones. Liderar con el ejemplo", expresó Macri a través de su cuenta de la red social Twitter.

Macri citó conceptos vertidos este fin de semana por Carrió, socia en la coalición opositora Juntos por el Cambio, en el sentido de que "sin un nuevo contrato moral vamos al que se vayan todos".

"No podemos vivir en una comunidad deshonesta. No podemos vivir en la mentira. Esas fueron las palabras de Lilita ayer en el 20 aniversario de la Coalición Cívica", expresó el ex presidente.

"Sin confianza no hay desarrollo ni prosperidad´. Comparto las palabras de Lilita y sus conceptos, que hoy son más necesarios que nunca. Gracias", sostuvo en su cuenta el ex presidente.