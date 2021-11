El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, afirmó que "se dictó un fallo conforme a derecho", en referencia al sobreseimiento dictaminado el viernes por el Tribunal Oral Federal (TOF) a la expresidenta y sus dos hijos. "No hay aquí un problema jurídico, sino político. Nunca hubo nada, era una causa armada con muy buena difusión, y eso llega a impactar en la gente", explicó Beraldi.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 sobreseyó a la Vicepresidenta, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras de las sociedades Hotesur y Los Sauces.

En este sentido, Beraldi sostuvo que la causa es "una clara muestra de cómo se ha hecho política en Argentina en los últimos años. Hay un modus operandi de denuncias que se hacen primero a través de los medios de comunicación y con jueces que servían a ese poder mediático".

La decisión, tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, con la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti, implica que no se haga un juicio oral y público, aunque el fallo aún puede ser apelado y revisado en instancias superiores.

Beraldi remarcó que "la resolución es jurídicamente inobjetable" ya que "las pruebas ya existen y no es necesario un juicio. El fallo salió a las 19 horas y a las 19.05 ya había gente criticándolo sin leerlo", señaló el abogado de la Vicepresidenta. Según indicó Beraldi, en el fallo se explican "todos los criterios jurisprudenciales de los últimos 15 años de lavado de activos y asociación ilícita y como se aplica la ley penal en el tiempo".

Los sobreseimientos alcanzaron también a los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez; a Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el contador Osvaldo Sanfelice, entre otros.