Cristina criticó a la oposición que tomó la deuda “y no se hace cargo de nada”

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó que "la lapicera" para cerrar un acuerdo para reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina señaló, y destacó la "irresponsabilidad política de la oposición" por condicionar el apoyo a la negociación a su propio visto bueno.

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, la exmandataria disparó: "¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hacen cargo de nada?".

"¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra `hay que quitarle la mayoría a Cristina´ en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del Gobierno, ahora quieren que Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal?", continuó.

"Cuando se busca el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones se debe ejercer la responsabilidad de esa representación. Más aun, cuando se han ganado las elecciones ¿O para qué quieren las bancas? ¿Para cobrar la dieta? ¿O tal vez para viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares? ¿Para posicionarse de cara al 2023?", ironizó.

En ese momento, aprovechó para recordar que la reestructuración corresponde a la deuda de la Argentina por "los 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018, de los cuales se alcanzó a desembolsar en menos de un año, la bonita suma de 44.500 millones de dólares".

Luego de repasar el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, la Vicepresidenta señaló: "El Senado de la Nación la aprobó con 65 votos favorables y una abstención. La Cámara de Diputados no se quedó atrás. Con fecha 11 de febrero del 2021, la convirtió en ley -bajo el número 27.612- con 233 votos afirmativos, 2 votos negativos y 2 abstenciones".

"Como se podrá observar, surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI", enfatizó. Y agregó: "Todo ello sin perjuicio de que es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia".

Por último, sentenció: "Hoy, como marca la Constitución y la Ley 27.612, no es Cristina...son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia".