Que incluya a todos los argentinos

El diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo (Frente de Todos) dijo hoy que "está claro que tenemos que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", pero que se debe dar en el marco de "un esquema de equilibrio donde estemos adentro los 45 millones de argentinos".

"Esto no se trata de ajustar, más allá de poder estirar el pago y discutir las tasas de interés, hay que llegar a un esquema de equilibrio donde haya racionalidad económica y estemos adentro los 45 millones de argentinos", se explayó el diputado. En este sentido, el exministro de Desarrollo Social indicó que espera que se puedan "generar concesos en el Parlamento" y para esto se deben "aprovechar los años no electorales".

Con respecto a los resultados electorales del pasado 14 de noviembre, Arroyo afirmó que el Frente de Todos "está más ordenado" porque después de las PASO de septiembre "se conformó un Gobierno más homogéneo y ordenado".

Para el diputado esto se debe a "los cambios dentro del Gabinete nacional y el de provincia" y destacó que ahora hay "más coordinación de las políticas públicas".

Para finalizar, Arroyo específico los tres proyectos que pretende presentar una vez que asuma su banca en diciembre: "Convertir los planes sociales en trabajo, generar un sistema de crédito no bancario y reformar la escuela secundaria", puntualizó.

"En Argentina vienen años importantes para el Congreso. Las leyes que tenemos que hacer en los próximos dos años van a marcar los próximos 15 años del país", concluyó.