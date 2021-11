El Gobierno defendió el cepo a los pasajes al exterior, habló de medida "momentánea" y le echó la culpa a Macri

La decisión del Banco Central (BCRA) de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior es "una medida puntual y momentánea”, que "viene a cuidar el rumbo" de la economía argentina, dijo este viernes la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

En rueda de prensa en Casa de Gobierno, la funcionaria señaló que es una medida que se toma mientras el Gobierno nacional “se está teniendo que hacer cargo de la más grande negociación de la Argentina con el FMI por la deuda más grande que se tomó” durante la gestión de Mauricio Macri.

“Es una medida puntual y momentánea. Se va a poder seguir viajando, en algunos casos habrá que esperar unos meses, en otros casos se podrá financiar de otra manera con la tarjeta de crédito, pero pareciera que, como dicen algunos dirigentes de la oposición, intentan instalar una idea y estamos hablando de otra cosa”, precisó.

El jueves, el Banco Central limitó el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como alojamientos, excursiones y alquiler de transporte, entre otras, tanto en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.

La medida fue adoptada a través de la Comunicación "A" 7407 y entró en vigencia este viernes.

"Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas, en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios", expresó el BCRA en el documento.

Según explicó Cerruti, la medida “se refiere a algo absolutamente específico que tiene que ver con este proceso de crecimiento y reactivación económica muy fuerte y así lo indican los números de esta última semana con la reactivación del consumo, del turismo interno, de las pymes".

"Eso es un proceso que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger y que se da en el marco del contexto de que estamos saliendo de una crisis económica de cuatro años del macrismo y de los dos años de la pandemia”, aseveró.

“A nosotros nos toca esta situación puntual, por lo que debemos superar este obstáculo haciendo un esfuerzo más que tiene que ver específicamente que los viajes en el exterior no podrán ser pagado en cuotas con las agencias de viaje y después cada uno verá si paga su tarjeta refinanciando su resumen”, explicó.

En sus declaraciones en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, la funcionaria realizó un "pedido muy especial a algunos periodistas y sobre todo a dirigentes de la oposición de que seamos responsables" y pidió: "No generemos miedo, no generemos terror, no le digamos a la gente que no vamos a poder viajar más porque no es así".

Cerruti puntualizó que esa deuda "ha dejado comprometida a varias generaciones de argentinos" y al Gobierno del Frente de Todos "le toca hacer un esfuerzo más de superar este obstáculo que tiene que ver específicamente con que los viajes al exterior no van a poder ser pagados en cuotas".

En ese sentido, defendió la medida al argumentar que "se necesita fortalecer el consumo interno, el mercado interno, para llevar cada vez más trabajo, más educación, más salud y en un proceso de crecimiento a veces hay obstáculos y hay que superarlos y éste es uno de ellos".

En tanto, remarcó que "las reservas del Banco Central están robustas como dice el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la economía está creciendo y está reactivándose el consumo".

"Estamos en el camino indicado y esto lo vemos, vemos lo que significa Pre Viaje y la inversión y la cantidad de turistas que se están moviendo por toda la Argentina, el boom que significa y que esto no es magia"

Por eso, indicó que "el Banco Central va a estar monitoreando la situación y la medida se extenderá o no de acuerdo a la situación que vaya evaluando en su conjunto sobre la situación financiera y macroeconómica de la Argentina".

Al respecto, apuntó que "tenemos que avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implica que las reservas no solo tienen que estar robustas sino que tienen que estar lo suficientemente fuertes como para hacerse cargo de esa negociación".

"Estamos en el camino indicado y esto lo vemos, vemos lo que significa Pre Viaje y la inversión y la cantidad de turistas que se están moviendo por toda la Argentina, el boom que significa y que esto no es magia", manifestó la portavoz de Presidencia.