Embajador en una marcha con Evo Morales

El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, participó de una movilización junto con el expresidente Evo Morales y con organizaciones sociales vinculadas al partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), en apoyo al presidente de ese país, Luis Arce, tras los últimos reclamos de la oposición.

“La verdad, es un compromiso de honor estar hoy aquí con ustedes marchando, apoyando esta marcha por la patria, por la defensa de la democracia, por la defensa de los valores que llevaron a Evo Morales desde 2005 al Gobierno y todo el proceso de cambio que se vive en Bolivia desde 2005, incluso hoy también con Lucho”, dijo Basteiro, con Morales a su lado.

Además, recordó cuando el expresidente boliviano se exilió en la Argentina, hacia fines de 2019.

“Evo no está solo, Lucho no está solo, Bolivia no está sola, está con los demás países de Latinoamérica para acompañar y para seguir bregando por la patria grande. Como hace un año atrás cuando Evo estaba en Buenos Aires y nos veíamos seguido y organizábamos la posibilidad de recuperar la democracia aquí en Bolivia”, sostuvo, y agregó: “Esa democracia se recuperó, en gran parte, por todos ustedes, por la lucha que todos ustedes dieron, por todas las movilizaciones”.