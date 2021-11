El campo amenaza con medidas

Tras la fuerte suba de la hacienda la semana pasada, que impactará en estos días en los valores de la carne, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no descartó la posibilidad de implementar una suba de las retenciones a la exportación de carne (hoy tributa 9 %) y los dirigentes del campo lo cruzaron.

“Si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”, señaló el funcionario en una entrevista.

Al ser consultado respecto a qué mecanismos se evalúan para “desvincular” los precios, el funcionario respondió: “Dos: el más tradicional de aumentar los derechos de exportación y un alternativo de crear fideicomisos de subsidio cruzado, como sucede en el mercado del aceite mezcla”.

“Esperamos que no se concrete porque tienen que dejarnos trabajar. Más retenciones es menos producción. El Gobierno tiene que tomar nota de la última elección, de cómo se expresaron las provincias productivas. Claramente el mensaje fue: este no es el camino”, destacó por su parte Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Ayer, en una entrevista con radio Rivadavia, el dirigente rural contó que están en diálogo con los titulares de las otras entidades para definir los pasos a seguir. “No se descarta ningún tipo de medida, de movilización, para que los productores nos expresemos fuertemente”, manifestó.

“El intervencionismo en los mercados y los controles de precios en los alimentos son medidas que dañan la economía limitando el crecimiento. No deben existir como herramienta de política pública”, agregó. Y calificó de “muy imprudente” la declaración del secretario de Comercio. “¿Sensación de enojo? Sí, hay un enojo seguro”.

“Hemos recibido infinidad de llamadas de productores que realmente están muy enojados. No es bueno esto”, señaló respecto a la repercusión por la entrevista de Feletti del domingo, donde habló de la posibilidad de implementar más retenciones al sector. Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, fue uno de los primeros dirigentes del agro en salir a responderle al funcionario. “Son verdaderamente lamentables las apreciaciones de Feletti sobre la posibilidad de subir retenciones o usar cualquier tipo de intervención distorsiva para asegurar la provisión de carne, pan y leche en la mesa de los argentinos”, remarcó.

En este sentido, precisó que lo que hace falta es generar los mecanismos que fomenten la producción. “No hay que restringir la producción, ponerle techo. Pero es evidente que en su capacidad de análisis, intervencionista de la economía, no cabe la posibilidad de este tipo”. “Ojalá que el Gobierno no vuelva a cometer los mismos errores de consecuencias conocidas. El problema de los alimentos está en la presión impositiva y en la inflación descontrolada”, criticó el ruralista. También desde Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazaron cualquier tipo de intervención y pidieron que se convoque a los actores antes de que se tome alguna medida. “Lo que Feletti debería tener en cuenta es que en un proceso inflacionario no hay ningún producto que no aumente”, comenzó explicando Horacio Salaverri, presidente de Carbap.