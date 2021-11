“Es muy extraño que vayan a Plaza de Mayo a festejar la derrota”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el resultado de las elecciones 2021 en todo el país no deja lugar a dudas: “Nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación”. Y cuestionó que el oficialismo mañana se movilice a Plaza de Mayo porque no tiene nada que festejar.

“Me resulta extraño que vayan a festejar una derrota. Me preocupa porque eso supone no reconocerla y que no van a cambiar, cuando la gente le pidió a los votos que cambien el rumbo, que basta de inseguridad, que basta de escuelas cerradas, que se trabaje en un plan económico. Uno tiende a pensar que no lo van a cambiar”, dijo Larreta ayer.

El alcalde porteño habló casi exclusivamente de la elección del domingo y se encargó de hacer hincapié en la victoria del espacio opositor, tal como hicieron ayer los referentes de la coalición luego de la reunión de la mesa nacional: “Ganamos ampliamente con dos millones de votos más que el oficialismo y más de 9 millones de votos. En 2019 habíamos perdido la provincia de Buenos Aires por 14 puntos y hoy la ganamos. Lo mismo en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. 13 de 24 provincias con el 42 % a nivel nacional. Llevamos tres elecciones con más del 40 %”.

Asimismo, destacó que se cumplió el objetivo de ganar los cinco senadores y “quitarle el quorum automático a Cristina Kirchner”. Sumado a esto, dijo que habrá “una mayor paridad en Diputados” y que hay que esperar al escrutinio definitivo para saber cómo quedará la relación de fuerzas en la Cámara baja.