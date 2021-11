Cristina Kirchner no estará en el búnker del Frente de Todos

La vicepresidenta Cristina Kirchner no asistirá este domingo al búnker del Frente de Todos ubicado en el barrio porteño de Chacarita, para cumplir con el "reposo" que le indicaron sus médicos tras la intervención quirúrgica a la que se sometió hace diez días en el Sanatorio Otamendi.

"Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas", publicó Cristina Kirchner.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la presidenta del Senado explicó las razones de su ausencia esta noche, pese a que se especulaba con que asistiría, ya que el jueves había estado en el acto de cierre de campaña en la localidad bonaerense de Merlo.

Si bien dijo que "hubiera querido" estar junto a los candidatos del Frente de Todos en el búnker, el anuncio de su faltazo, dos horas antes de conocerse los primeros resultados oficiales, disparó los rumores sobre la unidad del oficialismo.

Además, generó suspicacias, ya que al no estar en el comando de campaña, la vicepresidenta se evitaría la fotografía de una eventual nueva derrota a nivel nacional y en los principales distritos del país.

Minutos antes del anuncio de su ausencia, en conferencia de prensa en el búnker, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, afirmó que "la unidad del Frente de Todos está absolutamente sellada".

Lo hizo junto a la titular del PAMI, Luana Volnivich, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, representantes de La Cámpora y el Frente Renovador, respectivamente.

Después de la derrota de las PASO, la alianza gobernante tambaleó por las diferencias internas y Cristina Kirchner reclamó públicamente cambios en el Gabinete, que luego se materializaron, con la expectativa de poder torcer el rumbo electoral en las generales.

La expectativa está puesta en qué sucederá ahora ante una nueva derrota este domingo dentro del Frente de Todos y la relación entre la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández.