La Cámara Electoral confirmó la mayor afluencia de votantes

El secretario de la Cámara Electoral, Sebastián Schimmel, confirmo que hasta las 11 de la mañana había votado el 21 por ciento del padrón, lo que podría llevar la proyección de la concurrencia de los electores a poco menos del 80 por ciento.

“La proyección del 21 por ciento no lleva al 80 por ciento sino a un poco menos, pero no es una proyección lineal. No es posible hacer un cálculo preciso”, explicó el funcionario electoral.

Según Schimel, el Comando Electoral y el Correo confirman la mayor afluencia de votantes en comparación con las paso del 12 de septiembre pasado.

En ese sentido, destacó el mejor funcionamiento de todo el proceso en la jornada de hoy: “Hemos aprendido la lección y hemos aprovechado el contexto más favorable. Las filas ya no son en el exterior y la gente colabora con el número de orden anotado”.

No obstante, subrayó –en declaraciones a Radio Nacional- que “el contexto de pandemia todavía existe”, por lo que recomendó persistir en las medidas de cuidado personal y colectivo.

Schimmel reiteró que “quienes estén en la fila hasta las 18 tienen garantizado el voto” pero estimó que esa situación no amenaza con ser generalizada porque, de hecho, tampoco lo fue en las PASO, cuando se registraron mayores dificultades en la votación.

“En las PASO fueron muy pocos casos en los que había cola después de las 18 y en la mayoría a las 18.15 ya se había cerrado todo”, señaló.