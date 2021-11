Fernández, trabajo y despidos

El presidente Alberto Fernández sostuvo que su Gobierno impulsa medidas “para que todos trabajen” y se lamentó porque “otros están preocupados para que los empresarios puedan despedir sin pagar indemnización”, en alusión a dirigentes de Juntos por el Cambio que impulsan proyectos para que se elimine el tradicional régimen de resarcimiento por cesantía laboral.

“Nosotros estamos preocupados para que todos trabajen, pero otros están preocupados para que los empresarios puedan despedir sin pagar indemnización, no es todo lo mismo”, aseguró Fernández en el partido bonaerense de Moreno, donde recorrió empresas conducidas por mujeres en el Parque Industrial local, mantuvo un encuentro con beneficiarias del programa “Mi Pieza” y encabezó un acto en el Teatro Roma. El mandatario salió a explicarles a los vecinos “que no es todo lo mismo, que cuando uno pone una boleta o la otra en la urna no sale el mismo país”.