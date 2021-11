Píldora anti Covid: Avanza con un nuevo tratamiento prometedor

La compañía farmacétuca Pfizer presentó una píldora que reduce casi un 90 por ciento el riesgo de muerte por Covid para los infectados con comorbilidades, un resultado prometedor que sus ejecutivos consideran llevará a un “punto de inflexión” en la lucha contra la pandemia.

El anuncio fue hecho pocas horas después de que el laboratorio MSD lograra la autorización en el Reino Unido para su pastilla antiviral Molnupiravir, cuya efectividad es del 50 por ciento para evitar hospitalizaciones y muertes, y que está en revisión por p arte del ente regulador de EE UU.

Pfizer reveló los datos preliminares de un estudio con 1.219 personas, que muestra la efectividad de su píldora para evitar que los pacientes con alto riesgo de enfermar gravemente de Covid.

El estudio concluye que los pacientes que tomaron la píldora de Pfizer junto con otro antiviral tuvieron una reducción del 89 por ciento en su tasa combinada de hospitalización o muerte posterior en comparación con los pacientes que tomaron placebo. También dijo que sus estudios demostraron que el medicamento era seguro y no causaba mutaciones preocupantes.

La empresa suministró a los voluntarios el fármaco experimental cada 12 horas durante cinco días en diferentes grupos, a partir de tres y cinco días después de que tuvieran síntomas, y lo combinó con una baja dosis del antiviral ritonavir, que es utilizado habitualmente para tratar el VIH y ejerce de potenciador.

Después de 28 días, ningún paciente del estudio general que había recibido el tratamiento de Pfizer había fallecido, frente a diez que sí lo hicieron tras recibir placebo.

La píldora “bloquea” la actividad de una encima específica que el coronavirus necesita para replicarse en el cuerpo infectado, un mecanismo similar al de la pastilla desarrollada por otra gran farmacéutica, MSD aunque con una efectividad aparentemente mucho mayor. Hasta ahora, las píldoras se han probado principalmente en pacientes de alto riesgo. Pero Pfizer también está realizando ensayos en pacientes de bajo riesgo y personas en el mismo hogar.

La molécula que utiliza la píldora de Pfizer fue diseñada para tratar el virus del SARS en 2003 y “se espera que tenga efecto contra todas las variantes” del coronavirus que puedan surgir, señalaron voceros del Pfizer.

“Tener un medicamento que pueda evitar hospitalizaciones y contribuir a evitar fallecimientos, sin duda, es un punto de inflexión muy importante dentro de la pandemia y permite hacer una proyección distinta del impacto que va a tener la enfermedad”, recalcó.

La idea de la empresa es que la píldora se “recete ampliamente como un tratamiento en casa para reducir la gravedad de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes, además de reducir la probabilidad de una infección tras una exposición entre adultos”. Pfizer dijo que planeaba ofrecer el medicamento a los países más pobres a precios reducidos.

Las personas que participaron del ensayo clínico de fase 3 de la vacuna de Pfizer en la Argentina podrán recibir una tercera dosis, según anunciaron ayer desde el Equipo de Investigación de Vacunas del Hospital Militar Central a los voluntarios donde se llevó a cabo el estudio.

“Queremos informarles que en el contexto del estudio de investigación ha sido aprobada la aplicación voluntaria de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer”, señala la comunicación.

En este sentido se especificó que, “en las próximas semanas”, iniciarán “el proceso de asignación de turnos para la visita correspondiente, que se desarrollará en el Hospital Militar Central”.

Según notificaron desde el Equipo de Investigación, el orden de prioridad para la asignación de turnos “va a respetar las determinaciones de las agencias regulatorias (en la Argentina el ANMAT), en coincidencia con las prioridades de riesgo epidemiológico”. Para poder recibir una tercera dosis de vacuna, las y los voluntarios deberán cumplir, tal como en las inoculaciones anteriores, con los criterios clínicos ya establecidos.

En 2020, el Hospital Militar fue el centro de investigación que más personas reclutó en la fase 3 de la vacuna desarrollada por Pfizer y, en efecto, encabezó la publicación con los resultados en la revista The New England Journal of Medicine.

El 21 de octubre de 2021, las compañías Pfizer y BioNTech anunciaron que una dosis de refuerzo “restauró la protección de la vacuna contra coronavirus a los altos niveles logrados después de la segunda dosis, mostrando una eficacia relativa del 95,6% en comparación con aquellos que no recibieron un refuerzo” según los primeros resultados de un estudio clínico.

El 22 de septiembre pasado, la Administración de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech para uso de emergencia para personas de 65 años o más, personas de 18 a 64 años con alto riesgo de Covid grave y personas de 18 a 64 años con exposición institucional u ocupacional frecuente al SARS-CoV2.