El padre del kiosquero asesinado pediría "la pena de muerte" para los culpables

Pedro Sabo, el padre del kiosquero asesinado en Ramos Mejía, aseguró este martes que "pediría la pena de muerte" para los culpables de la muerte de su hijo y contó que el ministro de Seguridad Sergio Berni le dijo que el delincuente "no zafa de la perpetua".

"Berni me dijo que no zafa de la perpetua. Espero que pase eso porque muchas veces se dice y no se hace, pero yo pediría pena de muerte. ¿Por qué el estado no puede aplicársela a esta gente si esta gente no sirve para otra cosa?", indicó.

En diálogo con Luis Majul en el programa "Esta Mañana" que se emite por Radio Rivadavia y al ser consultado acerca de la presencia de Berni, Sabo manifestó: "Por lo menos dio la cara, no tengo mucho más para decir".

En cuanto a la marcha que se realizó para pedir justicia por el crimen de Roberto Sabo, su padre señaló: "Sabía que iba a ir gente pero no esta cantidad, fue una multitud. Eso quiere decir como lo querían a mi hijo, todo el mundo lo conocía, fue impresionante".

Además dijo: "No hacemos nada con que anden los patrulleros, hay que agarrar al chorro mostrarlo en la televisión, dónde vive y ver si le da un poco de vergüenza".

"Somos una familia muy unida, a mi nieto pobrecito le tocó esto a esta altura de la vida. Los chicos, uno de 26 años y uno de 18, se iban de vacaciones juntos con el padre", expresó Pedro Sabo.

Finalmente manifestó: "Mi hijo no pudo disfrutar de su casa que se hizo. Esto nos arruinó la vida, no me cierra y no lo puedo entender".