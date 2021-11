Alberto pidió integrar a Córdoba y desató una polémica

Una nueva polémica desató el presidente Alberto Fernández cuando -en una reunión con dirigentes cordobeses del Frente de Todos- dijo que Córdoba tiene que “integrarse al país”. El video, grabado informalmente, comenzó a circular por las redes e inmediatamente provocó la respuesta del oficialismo provincial y de la oposición.

“Terreno hostil”, dice Alberto Fernández al inicio del video que desató la polémica, en referencia a la provincia. “Hacen falta muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba de una vez por todas se integre al país”, les señala el Presidente en el encuentro que mantuvo en el Centro Cultural Kirchner este miércoles y del que participaron dirigentes del Frente de Todos cordobés, encabezados por el senador Carlos Caserio (quien busca renovar su banca), a quien se lo ve al lado del candidato a diputado nacional Martín Gill, también actual secretario de Obras Públicas.

“Lamentamos profundamente los dichos del Presidente. Esto confirma la mirada unitaria que tiene de la Argentina. Todo lo que pase fuera del AMBA no es Argentina. A confesión de parte relevo de pruebas”, dice el comunicado del bloque Córdoba Federal, los cuatro diputados nacionales que responden al gobernador Juan Schiaretti.

Por su lado, el diputado nacional Mario Negri, a través de las redes, le ofrece directamente al Presidente el link de Wikipedia “así no lee tanto y aprende un poco de la Provincia”, y agrega: “Lo que no vamos a hacer es integrarnos al kirchnerismo, el 14 de noviembre lo va a ver otra vez”.

Entre los rechazos opositores, el diputado Cristian Ritondo interpretó que “si para el presidente la gente que no lo vota no es parte de Argentina, el país le va a quedar muy chico”.

En el momento de los dichos, en Córdoba ya venían dándose cruces entre Schiaretti -quien encabeza la campaña de su sector- y funcionarios nacionales por la “discriminación” que el oficialismo nacional entiende que la Nación hace con el interior del país. De hecho, también hubo críticas a Juntos por el Cambio en ese sentido.

Desde el bloque de Córdoba Federal indicaron que los planteos del Presidente “acaban de confirmar que es necesario una Argentina justa. Que distribuya los esfuerzos de todos de igual manera. No queremos ni más ni menos que Buenos Aires. Queremos lo mismo para Córdoba y el resto del país”.

Agregan: “Y tal vez, recordarle al Presidente que desde esta provincia surgieron hechos históricos que marcaron a la Argentina: como la reforma del 18; el Cordobazo, gritos del interior federal que cambiaron el rumbo de la Argentina. Porque Córdoba nunca se calló, y nunca se va a callar. Supongo que eso le molesta ahora, que Córdoba pida solo que nuestra patria sea más justa. Y que mire hacia el interior federal. Se va a encontrar con un país productivo, trabajador, dispuesto a ayudar y a salir adelante”.

El viernes estuvieron haciendo campaña en la provincia el jefe de Gabinete, Juan Manzur y los ministros Julián Domínguez y Alexis Guerrera, quienes prefirieron no confrontar con Schiaretti quien, en paralelo, seguía criticando la falta de federalismo.