La Anmat prohibió un test de diagnóstico rápido de Covid

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el “uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de las unidades ilegítimas” de la prueba de coronavirus fabricada por la empresa Hangzhou Immuno Biotech CO LTD, con sede en China, bajo la dirección técnica de Natalia Vanina Panzero, cuya Matrícula Nacional es 16.281/202006T02.

La Anmat pudo comprobar que el producto era falsificado y que tenía varias diferencias con respecto al original. “Entre las diferencias que se pudieron apreciar, la unidad original se distribuye en presentación por veinte unidades, que incluyen veinte pouch con la tira reactiva, un frasco buffer para ser utilizado con las veinte tiras reactivas y veinte pipetas, y posee un instructivo de uso; mientras que la muestra falsificada se encuentra usada, no posee buffer, pipeta ni pouch”, se precisó en la Disposición 8209/2021.

Según explicaron desde esta entidad, la medida surgió a partir de una denuncia contra este producto, “el cual no cuenta con datos de registro, importador, lote y vencimiento entre otra información”. De esta manera, explicaron que se trata de un artículo “falsificado”, por lo que “se desconoce su efectivo origen y composición, situación que resulta en un riesgo para la salud de quienes pudieran utilizarlo con fines diagnósticos”.