Tras el encierro obligado por el covid, 200.000 personas participaron de la 30 Marcha del Orgullo

Luego de un año y nueve meses entre encierro y aislamiento contra el covid, unas 200 mil personas participaron este sábado de la 30 Marcha del Orgullo organizada por la comunidad de Lesbianas, Gays,​ Bisexuales y Transgénero (LGBTIQ+), en la que se escucharon reclamos sobre la aparición del jóven Tehuel y el reclamo por la Ley Integral Trans.

Tras un período de festejos virtuales por la pandemia, una multitud multicolor cargada de glitter marchó de la mano hacia al Congreso de la Nación, cantando clásicos de Mari Becerra, moviéndose al costado de los grandes camiones que parecen ser boliches transportables, festejando los avances en el cupo nacional trans, el aborto legal y el DNI no binario

El principal foco de la convocatoria estivo está en la Ley Integral Trans que busca llevar la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para la población transgénero, la misma es presentada desde el 2012 desde la Federación Argentina LGBT junto a ATTTA y La Casa Trans.

En el artículo número 1 del proyecto sostiene el derecho a “asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones deigualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación, asi como en cualquiera otros ámbitos de la vida ciudadana”

Por otro lado, la multitud insistió el en reclamo "¿Donde está Tehuel?" escritos sobre los cuerpos y carteles. El joven trans Tehuel De la Torre fue visto por última vez el 11 de marzo, cuando salió a la estación de trenes de Alejandro Korn para ir a una entrevista de trabajo y nunca más volvió. Se encuentran detenidos por la causa Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes. El chico no apareció.

En un escenario montado en la Plaza de Mayo están programados artistas como Folklore por Todes, Sara Hebe y Miss Bolivia. Marcela Monrroy, integrante de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), señaló que "la marcha también tiene que ver con un reclamo de más derechos, con los reclamos que todavía quedaron pendientes a pesar del avance que se ha logrado".

Monrroy agregó que "esta marcha es particular porque durante la pandemia las personas trans fuimos las que más sufrimos en carne propia los problemas, tanto a nivel de salud por el poco acceso que las personas trans tienen al sistema, y más que nada por el aspecto económico porque las personas trans fueron expulsadas de los lugares donde vivían porque no podían pagar un alquiler, entre otras problemáticas".

Tani Fernández, el hijo del presidente Alberto Fernández, participó de la marcha de hoy porque "orgullosamente" es una persona "bisexual, no binaria en Argentina" y afirmó que sigue "luchando" por su comunidad. "Desde 1992 a la fecha seguimos luchando", comienza el texto que Tani publicó en Instagram.

"Hoy me visto de mis dos banderas, la bandera de mi país y la bandera de mi comunidad. Porque ORGULLOSAMENTE soy una persona bisexual, no binaria en Argentina", dice el texto en el que agrega: "Yo no lo debo nada a nadie y en lugar de esconderme elijo poner y seguir poniendo la cara por mi comunidad, sin creerme un referente ni nadie, porque no creo serlo", señaló.