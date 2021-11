Ruta del dinero K: buscan llamadas entre secretarios de la expresidenta y Báez

La vicepresidenta Cristina Kirchner seguirá bajo investigación en el marco de la “ruta del dinero K”. Así lo decidió el juez Sebastián Casanello (foto) luego de un pedido concreto de la Cámara Federal para definir la situación procesal de la expresidenta y otras dos personas que tienen falta de mérito.

“En este estado de la pesquisa, concuerdo con el representante del Ministerio Público Fiscal al considerar que aún no se encuentra agotada la instrucción, no solo por los pedidos de colaboración en curso ante autoridades extranjeras, sino también en atención a las nuevas diligencias encargadas”, sostuvo Casanello en una breve resolución. El fiscal Guillermo Marijuán había planteado hacía diez días que la investigación todavía no estaba cerrada y le pidió al juez nuevas medidas de prueba.

En cambio, las querellas de la AFIP y la UIF se manifestaron a favor de cerrar la etapa de instrucción, ya sea con un sobreseimiento o un procesamiento.

La vicepresidenta tiene falta de mérito desde 2018 en la “ruta del dinero K”. La situación cambió a mediados de septiembre cuando la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al juez una definición sobre la situación procesal, en lo referido a la compra de un campo.