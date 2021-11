Dólar: el blue cedió a $196, pero el “contado con liqui” libre trepó a $215

En la previa de las elecciones de medio término, las presiones cambiarias persisten. Aunque el dólar blue cedió $1,5 este lunes en las cuevas de la city y finalizó en $196, tras haber cerrado en un nuevo máximo la semana pasada, en el segmento financiero, la moneda estadounidense se consigue al valor récord de $ 215.

En el segmento mayorista, luego de haber acumulado un salto de 1% el mes pasado, la divisa subió nueve centavos, a $ 99,81. “El ajuste de hoy repite la misma corrección del lunes pasado”, apuntó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios. La autoridad monetaria mantuvo su ritmo de devaluación por quinto mes consecutivo.

Pero la brecha cambiaria se mantuvo alta: si se toma al blue como referencia, la distancia entre ambas cotizaciones sigue en 97%, El Banco Central terminó la primera rueda de noviembre con una venta de US$ 20 millones en este segmento, según indicaron fuentes del mercado. Las ventas contrastan con lo que se había registrado el primer día de octubre y de septiembre, cuando la autoridad monetaria había desembolsado US$ 60 millones y US$ 90 millones, respectivamente. En la previa de las elecciones de medio término, las presiones cambiarias persisten. Aunque el dólar blue cedió $ 1,5 este lunes en las cuevas de la city y finalizó en $ 196, tras haber cerrado en un nuevo máximo la semana pasada, en el segmento financiero, la moneda estadounidense se consigue al valor récord de $ 215.

En el segmento mayorista, luego de haber acumulado un salto de 1% el mes pasado, la divisa subió nueve centavos, a $ 99,81. “El ajuste de hoy repite la misma corrección del lunes pasado”, apuntó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios. La autoridad monetaria mantuvo su ritmo de devaluación por quinto mes consecutivo.

Pero la brecha cambiaria se mantuvo alta: si se toma al blue como referencia, la distancia entre ambas cotizaciones sigue en 97%.