Para Macri, "Cristina conduce a la Argentina"

El ex presidente Mauricio Macri consideró que "la vicepresidenta Cristina Kirchner conduce hoy a la Argentina" y subrayó que ella "perdió hace tiempo el contacto con la realidad".

Macri también remarcó que "el kirchnerismo no se hace cargo de nada" y precisó que los argentinos se han "quedado fuera del mundo".

"Nunca creí en el liderazgo de Alberto Fernández", aseguró el ex mandatario en una entrevista en el programa "La Noche de Mirtha Legrand", que se emite por El Trece.

Por otra parte, manifestó que "es un Gobierno sin rumbo, sin plan", y añadió: "Juntos por el Cambio tiene que ser un espacio de unión nacional".

A la hora de referirse al Gobierno, lo definió como un "ejército de demolición" al que hay que ponerle fin: "Tenemos una pobreza del 50 por ciento".

Con respecto a la situación del país, Macri señaló que "el plan tiene que terminar en una salida laboral", al tiempo que explicó que "hay que bajar un montón de impuestos que destruyen el trabajo".