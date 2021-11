Fernández: "Argentina no puede pagar U$S19 mil millones"

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que "Argentina no puede pagar 19 mil millones de dólares el año que viene", al referirse a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y consideró que "está claro que lo que firmó (el ex presidente Mauricio) Macri es imposible de cumplir".

"Es evidente que Argentina no puede pagar 19 mil millones de dólares el año que viene, estamos trabajando para que podamos lograr un acuerdo que sea sostenible", resaltó el jefe de Estado durante una entrevista con los medios que integran la comitiva oficial.

En ese marco, Fernández apuntó contra la gestión de Cambiemos: "Está claro que lo que firmó Macri es imposible de cumplir y que fue un acuerdo de un plan que propuso el Fondo y que en la primera revisión se demostró su fracaso".

Al ser consultado por los requisitos necesarios para llegar a un acuerdo por la reestructuración de la deuda, respondió: "Que no se postergue el desarrollo y no se nos imponga un plan que socialmente cueste y que se pueda cumplir en el tiempo".

"La negociación va avanzando con las dificultades que supone. Hay muchos intereses en pugna. Hay un mundo financiero que ha demostrado un fracaso y que se resiste a cambiar y a aceptar la crisis que ha generado", subrayó.

Durante una charla en el lobby del hotel DoubleTree by Hilton Hotel Edinburgh City Centre, en el que el Presidente se hospedará durante su estadía en Edimburgo, afirmó que se encuentra "satisfecho" con paso por la cumbre de líderes del G20".

"Los objetivos que nos planteamos los logramos", enfatizó Fernández, en referencia a la intención del Ejecutivo nacional de que el G20 se exprese respecto de las sobretasas y la creación de un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad.

En ese punto, reveló que "todavía no" puedo hablar con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, luego de su paso por la Cumbre en la ciudad italiana de Roma, pero aventuró que lo hará "en las próximas horas".

Respecto de cómo continuará la negociación con el FMI, el Presidente puntualizó: "En el proceso de negociación está en este momento. (el ministro de Economía) Martín (Guzmán) y (el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia Gustavo) Beliz se quedaron en Roma con el equipo".

"Yo creo que lo que tuvo mucho sentido para Argentina es que vinimos a este para plantear lo que está pasando en nuestra parte del mundo. El mundo de la post pandemia es un mundo sufrido. Donde hay muchos países endeudados. Donde hay muchos países en crisis", ponderó.

En esa línea, el Presidente se refirió a sus discursos en el G20: "Lo que hicimos en los tres discursos fue marcar los problemas de financiamiento que va a atravesar el mundo después de la crisis del coronavirus, entre ellos Argentina".

"Quisimos advertir que estamos ante un problema económico de gran seriedad, de enorme desigualdad, que esa desigualdad reclama financiamiento y que ese financiamiento el mundo desarrollado lo tiene cubierto", enfatizó.

En otro tramo de la entrevista, Fernández dijo realizar "una tarea laboriosa con toda Europa" para que apoyen al país en los planteos para la renegociación de la deuda, y agregó: "En esta oportunidad volvió a repetirse, con (la canciller alemana Ángela) Merkel, (el presidente de Francia Emmanuel) Macron, (el presidente del Gobierno de España) Pedro Sánchez".

"Lo que logramos ahora es que el G20 entienda el planteo de Argentina y que ponga resiliencia para los países de renta baja y media. También desde el G20 se le planteó al Fondo discutir los sobrecargos. Estoy satisfecho, los objetivos que nos planteamos los logramos", manifestó.

Asimismo, el jefe de Estado ponderó: "El vínculo que logramos con Europa, con Alemania, Italia, España, Francia es un vínculo muy importante para nuestros planteos ante la comunidad internacional financiera".

En cuanto a su encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, detalló: "Fue una buena reunión. Nos dijimos francamente las cosas, ratificamos nuestro deseo de cumplir los compromisos, pero no a costa de postergar a la gente".

"Buscamos mecanismos para seguir avanzando y encontrar puntos de acuerdo. Hablamos de los sobrecargos, me dijo que estaba previsto que se analice en diciembre. Me voy satisfecho. Con la premura de buscar una solución, se quedaron los equipos del Fondo con Martín (Guzmán) y (Gustavo) Beliz a la cabeza", resaltó.

Al respecto, el Presidente agregó: "En diciembre se reúne el directorio y entre otros temas van a tratar esta recomendación que se le ha dado. Yo entiendo que si habla conmigo y tenemos un permanente contacto la predisposición existe".

En el tramo final de la entrevista, Fernández se refirió a su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Cumbre de líderes del G20: "No hablamos nada de un viaje".

"La casualidad dio que la mujer de Biden se ubicó a mi lado y tuvimos una muy buena noche. Fue muy lindo encontrarlo, veo muchos de sus planteos con simpatía", relató el Presidente sobre la cena que compartió con varios mandatarios en el marco del G20 en Roma.