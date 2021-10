Expectativa tras una semana con el blue por las nubes

El viernes el dólar blue se vendió a 195 pesos en la city porteña, alcanzando su máximo en lo que va de 2021 y reeditando el tope de hace un año, pero en un contexto más desafiante: a la derrota del Gobierno en las PASO se le agrega que las reservas netas del Banco Central hoy están mucho más flacas y apenas rozan los 6.000 millones de dólares, según datos publicados por Infobae. Son señales de alerta que agrandan una incógnita: qué sucederá con la divisa paralela hoy -cuando reabra el mercado- y todavía más, que podría ocurrir de acá a las elecciones del 14 de noviembre.

Entre los economistas hay quienes coinciden en señalar que la tendencia alcista del dólar libre podría mantenerse en las próximas semanas. Y para explicar ese comportamiento aluden a la incertidumbre electoral, a las expectativas de devaluación, a la inflación que corroe los salarios, a las restricciones para comprar dólares e importar, a los controles de precios y un largo etcétera de medidas oficiales con las que, interpretan los analistas, el Gobierno hizo “cartón lleno” en su puja contra el tipo de cambio y la inflación.

“La gente está pensando en dolarizarse antes de las elecciones. Por eso hay presión en todos los tipo de cambio”, explicó en declaraciones periodísticas el asesor financiero Fernando Villar y calculó que hoy el blue podría venderse en las plazas porteñas entre 196 y 198 pesos. Y que la semana que viene llegaría a los 200 pesos.

En la misma línea, el economista de la consultora Anker Latinoamérica, Federico Furiase, advirtió que “es probable que siga la tensión cambiaria porque existen desequilibrios macroeconómicos que se van a ir incrementando en estas semanas en términos de una inestabilidad monetaria que va a ir aumentando por el déficit fiscal y el bajo nivel de reservas del Banco Central”.

Y que “las últimas restricciones a las importaciones, la ausencia de un ancla nominal creíble hacia adelante y la incertidumbre de cuál va a ser la política económica después de las elecciones también agregarán presión”.

Ahora bien, ¿cuándo y de qué manera podría frenarse esta tendencia?

“Eso lo marcan las expectativas de depreciación de la moneda: si todos piensan que el peso va a perder valor, todos van a querer tener dólares y puede alcanzar un valor altísimo”, opinó Guido Lorenzo, de la consultora LCG, para en una línea siguiente estimar que “el nivel adecuado sería cerca de los 200 pesos porque el balance del Banco Central si bien está muy deteriorado, es consistente con este tipo de cambio. Con lo cual, no debería pasar de ese nivel”.

En cambio, el consultor económico Fernando Marull trazó un escenario más inquietante. Dijo que si bien el blue llegó a los 195 pesos, idéntica cifra que el 23 de octubre de 2020, ese valor no es el mismo después de un año. Y que, con relación a la inflación, el billete paralelo todavía sigue “atrasado”. Por eso Marull apuntó que el dólar blue debería “venderse a 247 pesos” si se tienen en cuenta la inflación y las restricciones cambiarias que operaron entre un año y otro.

“Obviamente, si hay mas demanda, puede irse a cualquier precio porque todos querrán comprar divisas. Pero hay fundamentos como para decir que no se puede ir al infinito”, retomó Lorenzo, de LCG.