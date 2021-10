Tras dos faltazos, Macri afirma que irá a declarar

El expresidente Mauricio Macri aseguró que se presentará la semana próxima a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investiga su participación en las maniobras de espionaje ilegal a familiares y allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan, en tanto que el juez federal de Dolores, Martín Bava, podría declararlo en rebeldía si vuelve a faltar.

Tras dos faltazos, el juez federal interino de Dolores convocó al exmandatario para el jueves a las 12 "bajo apercibimiento de ley", lo que significa que podría declararlo rebelde y disponer su detención a fin de que comparezca ante el juzgado si Macri no se presenta y no tiene excusa válida que justifique una nueva ausencia.

"Vamos a estar el 28", dijo Macri el viernes, en el marco de su visita a Santiago del Estero para participar de un acto de respaldo a la candidata a gobernadora Natalia Neme y al postulante a diputado nacional Facundo Pérez Carletti, ambos de Juntos por el Cambio (JxC), de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.

La del jueves es la tercera fecha que Bava dispone para que declare Macri en indagatoria: la primera citación fue para el 7 de octubre, pero el expresidente se ausentó porque estaba fuera del país, mientras que la segunda convocatoria fue para el miércoles pasado, cita a la que el referente de Juntos por el Cambio tampoco concurrió.

El último miércoles, la defensa del expresidente, a cargo de Pablo Lanusse, recusó al juez, lo acusó de prejuzgar y sostuvo que no era imparcial, pero esa misma tarde el magistrado rechazó ese planteo "in límine" tras señalar que no se encontraba comprendido en ninguna de las causales de recusación.

"Se va a celebrar la audiencia indagatoria de Mauricio Macri el 28 de octubre (…), lo que no quiere decir que compartamos el rechazo de la recusación", sostuvo el abogado Lanusse. Desde las querellas, sin embargo, desconfían de los dichos del abogado de Macri y temen que el exmandatario recurra a alguna argucia impredecible para volver a eludir la convocatoria.