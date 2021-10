Muta y alarma: Detectan una nueva variante de la Delta

Científicos del Reino Unido detectaron una nueva subvariante de la cepa Delta del coronavirus, denominada AY.4.2 que, según una serie de estudios, es la más contagiosa desde que comenzó la pandemia. Esta situación se da justo cuando distintas naciones del Viejo Continente sufren un rebrote de contagios, que genera gran preocupación y presenta nuevos desafíos, mientras en nuestro país, precisamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la variante “original” de la Delta ya está presente en el 50 por ciento de los nuevos casos diarios que se registran.

TRANSMISIÓN

El director de la Iniciativa de Genómica Covid-19 del Instituto Wellcome Sanger en Cambridge, Jeffrey Barrett, y el director del Instituto de Genética del University College de Londres, Francois Balloux, señalaron que AY.4.2 parece ser entre 10 por ciento y 15 por ciento más transmisible que la variante Delta original, que ha llegado a dominar los casos de Covid en todo el mundo.

De acuerdo a los informes preliminares, la AY.4.2, que también fue detectada en Israel en un chico de 11 años, podría ser la cepa de coronavirus más infecciosa de todas las conocidas desde que comenzó la pandemia.

AY.4.2 es uno de los 45 sublinajes descendientes de Delta que se han registrado en todo el mundo. Lleva dos mutaciones características en el pico de la proteína con la que el virus infecta las células humanas, llamadas Y145H y A222V.

Ambas mutaciones se han registrado individualmente en linajes anteriores de coronavirus, aunque no en “variantes de preocupación”, dijo Balloux.

Como referencia, la variante Alpha que se propagó rápidamente por el Reino Unido el año pasado fue aproximadamente un 50 por ciento más transmisible que el virus original de Wuhan, y la variante Delta agregó un 60 por ciento adicional por encima de la Alpha.

Algunos especialistas en Estados Unidos vinculan la aparición de AY.4.2 con los niveles muy altos de casos de Covid, hospitalizaciones y muertes en el Reino Unido, muy por encima de los registrados en otras partes de Europa occidental (en el último reporte diario confirmaron 223 fallecimientos y casi 49.156 contagios).

EN EL AMBA

Mientras, el avance de la cepa original de la Delta avanza en el AMBA. Y si bien, hasta el momento, no provocó un incremento importante de casos, sí incremento su presencia en los contagios que se están registrando. Hoy, de hecho, aparece en el 50 por ciento de las nuevas infecciones en esa región.

Frente a esta situación, en el Gobierno siguen con atención la evolución de esta variante -que va camino a transformarse en la preponderante- y el impacto que podría tener en la población.

Es cierto que en Argentina la Delta no provocó hasta ahora el daño que registraron otros países. Y que, de la mano con el avance de la vacunación, se espera que el coronavirus se mantenga “a raya”. Pero numerosos infectólogos resaltan la importancia de no confiarse, de no bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención, a fin de evitar atravesar una nueva ola de infecciones que sacuda al país.