El Presidente preocupado por el retiro de libros con perspectiva Lgbt

Alberto Fernández publicó en sus redes sociales una foto en la que se lo ve a él parado en su despacho leyendo el libro El fin del armario, del periodista argentino Bruno Bimbi. Está acompañado por un texto en clave de consternación. Dice: “La justicia española, a instancias de abogados de extrema derecha vinculados a VOX, eliminó de las bibliotecas de las escuelas de una ciudad de la Comunidad Valenciana libros que atienden y promueven el respeto a la diversidad, afectando de ese modo derechos de la población Lgbt”.

El presidente argentino se hizo eco de una polémica que envuelve al pueblo español. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón aceptó el viernes 15 de octubre la medida cautelar solicitada por la Asociación Abogados Cristianos: retirar once lotes compuestos por 34 libros de temáticas relacionadas a contenido Lgbt de las bibliotecas de once institutos y centros socioeducativos. La donación provino del departamento de Cultura, Feminismo y Lgbt del Ayuntamiento de Castellón y se había hecho efectiva dos días antes en el marco de un programa de compra a los comercios locales.

Por eso, el carácter urgente del dictamen, antes de que los libros circulen por los establecimientos educativos. “Alguno de esos libros no solo incluye contenido sexualmente explícito, sino que recurre al constante escarnio de las religiones, no solo la católica, también el islam, el judaísmo y la religión evangélica”, manifestaron desde la Asociación Abogados Cristianos, desde donde también lanzaron una campaña que cuenta con 11.581 firmas de apoyo, destinada a Amparo Marco, alcaldesa de Castellón, y que se llama “retire inmediatamente estos libros de los colegios”.