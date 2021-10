Dudan que Macri se presente a indagatoria

El expresidente Mauricio Macri nombró al abogado que lo defenderá en la causa en la que se lo investiga por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, pero aún no aportó ningún elemento que muestre real voluntad de presentarse a su indagatoria prevista para el miércoles próximo.

El exmandatario dejó su defensa en manos del abogado Pablo Lanusse, junto a quien firmó un escrito de 10 páginas en el que manifestó que es "inocente" de lo que se lo acusa y, como primer movimiento estratégico, apeló la prohibición de salir del país que le impuso el juez federal interino de Dolores, Martín Bava.

El abogado Lanusse solicitó días atrás que le asignaran un turno para poder compulsar el expediente el 19 de octubre y el viernes recibió como respuesta que no solo está autorizado a ir a ver la causa sino que también puede hacerlo el día anterior, el lunes 18.

"Téngase presente la solicitud efectuada por el doctor Pablo Lanusse, en calidad de defensor particular del imputado Mauricio Macri. Hágase lugar al pedido de turno para compulsar las actuaciones reservadas, para el día solicitado (martes 19 de octubre del corriente). Asimismo, póngase en conocimiento del defensor que, en caso de necesitarlo, también se encuentra autorizado a comparecer a esta sede el día lunes 18, a los mismos efectos", dispuso el juez Bava en una resolución a la que accedió esta agencia.

Ese intercambio entre el defensor de Macri y el juzgado despertó nuevamente las dudas de la querella de familiares de tripulantes del ARA San Juan, que representa la abogada Valeria Carreras, quien manifestó que se avizora "que la fecha que pide la defensa, sería a los fines de pedir prórroga de indagatoria para el expresidente, por falta de tiempo para compulsar la causa".

A Macri se le imputa que desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre diciembre de 2017 y finales de 2018, "ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia, expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".

"Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri", había asegurado el juez Bava.

Del expediente surge que los informes de inteligencia producidos por la AFI en relación a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan habrían llegado hasta el propio expresidente, quien se habría nutrido de los mismos para adelantarse a los reclamos o pedidos que pudieran hacerle.

En este expediente ya fueron procesados los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de quienes estaban a cargo de la base Mar del Plata de esa agencia, a quienes el juez señaló como responsables de haber realizado maniobras de espionaje a sabiendas de que estaban prohibidas por ley.