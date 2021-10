FMI: en Nueva York, inversores pidieron acelerar el acuerdo

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán les prometieron a los inversores que el Gobierno no se radicalizará después de las elecciones de noviembre y los ejecutivos le pidieron que acelere el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras el encuentro en el consulado argentino en Nueva York, Guzmán y Manzur disfrutaron de un plato de salmón acompañado con vegetales. “La reunión fue muy positiva con mucho ida y vuelta”, comentó una fuente oficial, tras el encuentro que se planteó en tres partes: primero habló el ministro Guzmán, luego el jefe de gabinete brindó un panorama de la situación y, por último, durante casi dos horas, hubo un intercambio de preguntas, con mucho acento en lo económico y lo político. Guzmán no brindó una fecha exacta sobre el cierre del acuerdo con el FMI, pero aseguró que el Gobierno no va a apurarlo porque deben esperar la resolución sobre el sobrecosto de las tasas de interés y “el acuerdo debe ser sustentable en el tiempo. No es solo un pedido de la Argentina el tema del costo de interés sino un reclamo del G20”, indicó.

A su vez, Manzur dijo que “después de las elecciones, el peronismo y los gobernadores “van a seguir en el Gobierno” e invitó a un “trip investor” para que los inversores -entre quienes Timerman actuó casi como coordinador- viajen a Buenos Aires.

Además, el ministro les pidió paciencia y equilibrio: “En 2016 vino el equipo económico, yo estaba en Columbia y había mucha euforia, pero todo terminó en una crisis. Ahora vamos a avanzar con el FMI en un programa, no vamos a radicalizar ni ir a una política de shock que genere una recesión”, comentó, según uno de los asistentes. Además, aseguró que los últimos datos en materia de balanza comercial vienen mejorando, con la ayuda obvia del cepo al movimiento de capitales.

Entre otros, estuvieron los ejecutivos Pablo Goldberg de BlackRock, Diego Ferro de M2M Capital, Javier Timerman de AdCap, Gustavo Ferraro de Gramercy, Sebastián Vargas de Barclays, Darío Lizzano de PointState Argentum, Alberto Ades de NWI Management, Claudia Castro de Invesco, Andrés Lederman de Fintech, Matías Silvani de Goldentree, Luis Simón de Goldman Sachs, Soledad López de Morgan Stanley y Fernando Grisales de Schroeders, Ruben Kliksberg de Redwood Capital Management, Martín Marron de JP Morgan y Gerardo Bernaldez de CarVal Investors.

Se sumó el exviceministro de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis por estar en Manhattan. Al encuentro asistieron también el embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello, y el cónsul en Manhattan, Santiago Villalba, previo a otra reunión con empresarios e inversores de compañías estadounidenses.

“El ambiente fue cordial y Martín y Manzur respondieron todas las preguntas”, indicó un asistente. De todos modos, también hubo planteos fuertes por la falta de avances en medidas de estabilización y que permitan recuperar la confianza del mercado, luego del canje del 2020, tal como lo refleja el alto riesgo país.