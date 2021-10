Sergio Berni condicionó su continuidad por política

Sergio Berni habló ayer sobre los rumores que indican que se irá del Frente de Todos. “Los soldados no nos rendimos”, dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que intentó despejar rumores sobre su salida, aunque la condiciona: “Hablemos después de las elecciones”.

“Yo soy un soldado. Los soldados no nos rendimos, damos las peleas que tenemos que dar. La única alternativa que no está en mi concepto es bajar los brazos, nunca”, remarcó Berni, que horas antes se había mostrado junto al gobernador Axel Kicillof.

El funcionario reiteró que mantiene fuertes diferencias con figuras del oficialismo, entre quienes se encuentra Máximo Kirchner.

“Tengo diferencias, obviamente, no son de ahora. Hace más de un año y medio. Tengo grandes defectos para la política. La lealtad es un defecto en la política, decir lo que se piensa también y vivir con honor también. Yo me enorgullezco de estos defectos”, sostuvo el ministro.

Ante la insistencia de Viviana Canosa, que le pedía “renuncie, Berni”, el funcionario bonaerense dijo: “Vienen las elecciones. Después discutiremos lo que usted me está diciendo”.

De esa manera, pareció condicionar su continuidad al desarrollo de las elecciones legislativas 2021, después de la estrepitosa derrota del Frente de Todos en las Paso.

Las diferencias internas, con Martín Insaurralde, Máximo y La Cámpora, estallaron después de la seguidilla de crímenes en la provincia de Buenos Aires y de que los reclamos por inseguridad se multiplicaran con marchas en territorio bonaerense.

“Cómo no voy a entender lo que dice. Si no entendiera, no estaríamos trabajando así, con este esfuerzo. No estaríamos formando los 10 mil policías prometidos para 2022.

Como dije recién, estamos ante una degradación estructural que viene prolongándose en el tiempo sobre lo que significan el orden, el respeto y los valores de la vida”, diagnosticó Berni.

Y volvió a reconocer el enfrentamiento dentro del oficialismo, que no menguó tras la salida de Sabina Frederic: “Estas discusiones también son muy acaloradas dentro del espacio político que represento. No es cuestión de peleas, es cuestión de miradas distintas sobre el abordaje de distintos problemas. Y uno de ellos es la inseguridad”.

Una versión trascendida ayer indicaba en medios metropolitanos de editorial opositora al Gobierno que Berni en una reunión privada calificó al Frente de Todos como un “cachivache”.

Sobre el supuesto calificativo utilizado para hablar del Frente de Todos (“cachivache”), Berni dijo que lo sacaron de contexto.

“Lo sacaron de contexto, creo. Tengo una responsabilidad. Después de las elecciones, si quiere, hablamos”, expresó.

Y al hablar de “lealtad” volvió a sembrar dudas sobre su futuro: “La lealtad es un camino de ida y vuelta, no solo con quien puede ser el conductor del espacio político.

Es también con mis convicciones y mi vocación. La lealtad de las convicciones, últimamente en política decimos una cosa y después, si conviene, decimos otra”.

En otro tramo destacó el respaldo de Axel Kicillof, quien, dijo Berni, “no especula con resultados electorales”.