Anticipan que controlarán góndolas con inspectores, sindicalistas y militantes

El flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipó ayer sobre el congelamiento de precios de 1247 alimentos y productos de primera necesidad. Anunció que esta semana será controlado no solo por inspectores habilitados para esa tarea sino también por sindicalistas, militantes y miembros de otras organizaciones sociales y políticas, dispuestos a “defender los salarios y el ingreso popular”.

En su primera entrevista pública tras asumir el cargo, el funcionario reveló cuál será el esquema de trabajo que pondrá en marcha para que, durante los próximos 90 días, los precios en las góndolas no se muevan. En un esquema que pareció repetir al que se aplicó durante el primer kirchnerismo, Feletti respondió con una pregunta clave: “¿Cuál es la sanción si alguien no cumple con el acuerdo de precios?”.

“La capacidad de control es colectiva, es social. Son las organizaciones políticas, institucionales, de la sociedad civil, es territorial. La secretaría de Comercio tiene capacidad y tiene un cuerpo de inspectores o relevadores de 300 personas, pero lo fundamental acá es el compromiso de intendentes, de organizaciones sindicales. Lo importante es entender entre todos que el ingreso popular, el salario del trabajador no se defiende solo en las paritarias. Me parece que eso es así”, afirmó en una entrevista con el periodista Roberto Navarro, en la radio El Destape.

Pero aclaró, que “antes que hablar de sanciones, hay que consolidar lo online y una vez que estén consolidados los precios, forzar a que el precio baje donde no se esté cumpliendo el acuerdo. No empezar a decir bueno, vemos... No, no. Baje el precio, rápidamente. Donde el precio no esté, que es rápidamente identificable, donde esté el precio corrido del acuerdo -y esperemos alcanzar ese acuerdo- identificar cuando no se esté cumpliendo, ir y decirle, rápidamente, señor, baje el precio”.