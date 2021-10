El Gobierno quiere congelar precios de la canasta básica por tres meses

El nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, propuso a empresarios del sector de consumo masivo congelar precios de 1.245 artículos de la canasta básica por un plazo de noventa días, en un intento por poner un freno a la inflación.

El pedido fue realizado durante una reunión con los principales representantes del segmento alimentos y limpieza a tan solo unas horas de haber asumido a su cargo. En principio, la solicitud apunta a que los productos incluidos en Precios Cuidados formen parte de la lista de artículos sin modificaciones en sus precios.

El INDEC difundirá este jueves los datos de inflación de septiembre, que se habría acercado al 3%, por lo que la primera tarea del nuevo secretario de Comercio Interior será tratar de reducir las expectativas de aumentos de precios.

El último relevamiento del organismo estatal, correspondiente a agosto, arrojó una inflación de 2,5%, lo que significó el menor registro desde septiembre del 2020.

Según anticiparon los sondeos de las consultoras, el índice será más elevado que en agosto, por una fuerte presión en los alimentos.

El acumulado del año se ubicó en 32,3 por ciento y el interanual escaló al 51,4%. De esta manera, se evidenciaría una nueva aceleración de los precios minoristas, después de mantenerse en constante descenso desde el pico del 4,8 por ciento alcanzado en marzo.

Feletti anticipó que el objetivo de su gestión será "bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario", para "recuperar ese legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería".

Además de mantener congelados los precios hasta enero, el secretario de Comercio Interior también pidió retrotraer los precios al primero de octubre. El encuentro con empresarios de este miércoles constituyó una de las primeras actividades del funcionario nacional tras llegar a su nuevo puesto por la salida de Paula Español.

Para Feletti, es una pieza clave controlar los precios de alimentos, en un contexto en el que apunta al rol empresarial por la aceleración de la inflación.

"Es un momento muy difícil para la Argentina y no puede haber mezquindad. Tenemos que recuperar ese legado del peronismo donde

el pueblo comía más o menos lo que quería y lo comía desde su casa", enfatizó el economista en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, expresó: "Bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario es fundamental para que haya resto para comprar indumentaria, electrodomésticos, para comer afuera, porque si no, no hay mercado interno". Para el funcionario, "acá hay una sola víctima, que es el pueblo argentino que no llega a fin de mes".