Polémica y repudio por un tuit de Aníbal Fernández

Cristian Dzwonik, mejor conocido como “Nik”, había criticado algunas de las medidas económicas que tomó el Gobierno de Alberto Fernández, tras la derrota electoral. Como respuesta, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, citó el mensaje del historietista y se refirió a los subsidios que recibe la escuela ORT con un mensaje que la mayoría no entendió, pero que a la luz de los hechos terminó siendo inquietante: “¿La conocés? Sí que la conocés o te hago un dibujito”, puso Fernández.

El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores.

El ministro q debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo. (Abro hilo) — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021

El asunto es que a esa escuela asisten las hijas del creador de Gaturro, con lo que lo escrito por el ministro fue considerado por Nik como una “amenaza ‘velada’”. En diálogo con La Nación, el dibujante, que publica en este medio desde hace años, anticipó que irá a la Justicia. Precisó que está elaborando la demanda por amenazas. Contó, además, que sus hijas estuvieron llorando y que él mismo tiene miedo porque no sabe cómo el ministro tiene información personal suya y, lo que es peor, la revela en redes.

La secuencia se inició con un cuestionamiento del artista al Gobierno por las medidas económicas. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”, escribió Dzwonik, en su cuenta de Twitter.

Quien recogió el guante fue el nuevo titular de la cartera, quien aún no cumplió su primer mes en funciones. “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT”, indicó Fernández, en relación con el tuit de Nik.



Sin esperar una respuesta de Nik, el ministro se contestó a sí mismo e insistió con los interrogantes sobre la casa de estudios a la que asisten sus hijas: “Sí que la conocés… ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito… ¿Lo conocés?”.

Frente a los últimos tuits, Nik denunció estar alarmado por los mensajes del exinterventor de Río Turbio. “El ministro de seguridad Aníbal Fernández me dedica un tuit persecutorio con una amenaza ‘velada’ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro, que debe dar ‘seguridad’ a todos los argentinos, acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”, comunicó.

Y agregó: “El rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después, Aníbal Fernández, que me menciona en su Twitter, pero me tiene bloqueado, borró su tuit”. A pesar de lo que sostuvo Nik, el tuit del titular de Seguridad sigue en su cuenta personal.

Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribi a su WhatsApp y le dije:

“Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”.

Lo hablé con el Presidente de DAIA.

¿No se entiende lo del dibujito? Aquí va pic.twitter.com/DqSA7gygtj — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 12, 2021

Adepa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado condenando las expresiones intimidatorias del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, contra el humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido por su apodo, Nik, expresadas a través de su cuenta en Twitter.

En su comunicado, Adepa expresó: “El mensaje, que incluye información sobre el entorno familiar del historietista, es especialmente grave, máxime por provenir de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos”.