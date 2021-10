Bonafini volvió a criticar al Presidente

No es la primera vez que lo hace. Y puede que tampoco sea la última. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, volvió a criticar con dureza al presidente, Alberto Fernández, al pedirle “que escuche a la gente que no come de verdad” e instarlo a “ir a un barrio en remera y zapatillas” para después sugerirle “que ofrezca menos y dé más”.

Bonafini, que vertió estos cuestionamientos durante una entrevista radial, opinó además que al jefe de Estado “le falta coraje”.

Por otro lado, criticó a la Justicia, al reclamar cambios y exigir “sacar a todos de raíz”. También se despachó con todo contra la CGT, al decir que sus dirigentes “están atornillados a la silla, no trabajan para los trabajadores, no son representantes”.

La única a salvo de esa retahíla de críticas fue la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a quien, consideró, “hay que acompañar más”.