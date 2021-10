Exportaciones de carne, cerca del segundo récord

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, pronosticó que este año las exportaciones de carne se ubicarán "cerca del segundo récord", luego de que en 2020 se alcanzara un máximo histórico. "Yo no veo restricciones en términos de números", manifestó el funcionario, quien sostuvo que "no se toman decisiones centralizadas".

Solmi destacó "el trabajo en conjunto entre el Ministerio con las provincias desde el Consejo Federal agropecuario" y las gestiones realizadas para "armonizar junto a los gobernadores y al Consejo Federal agropecuario" la exportación de carne. El secretario aseguró que se realizan "las gestiones para certificar y que salga la resolución cuanto antes, tal como lo encomendó el presidente Alberto Fernández".

"Estamos tomando decisiones federales, que es lo que tiene que hacer un Gobierno federal y más aún en un Ministerio como el nuestro en el que no podemos tomar decisiones centralizadas, cuando estas cuestiones afectan a cada una de las provincias", analizó.

Solmi, por otro lado, resaltó: "Se está trabajando fundamentalmente con la ganadería para iniciar una marca país, algo que ya estuvimos hablando con el gobernador de la Pampa, Jorge Ziliotto, ante una agenda de cambio climático en la que queremos llevar la visión de nuestro país y demostrar que la ganadería argentina es mayoritariamente a pasto, que tiene una compensación de emisiones y que tiene un valor agregado a nivel internacional".