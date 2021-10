El oficialismo se encolumna detrás de Kicillof en defensa de los viajes de egresados gratuitos

El oficialismo en su conjunto terminó por encolumnarse detrás de la idea del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de subsidiar viajes de egresados de estudiantes secundarios en un esfuerzo por reactivar el sector del turismo, tras las duras críticas que descargaron desde la oposición,



Como nueva línea divisoria, los opositores cuestionaron la iniciativa, tildándola de electoralista en procura de conseguir votos de los jóvenes en edad escolar, pero el ministro de Educación, Jaime Perczyk, calificó al anuncio como una "estrategia política válida", mientras que la vicepresidenta Cristina Fernández también manifestó su respaldo, descargando duras cuestionamientos al ex presidente Mauricio Macri.



Por un lado Perczyk afirmó que la iniciativa del gobierno bonaerense para fomentar el turismo provincial con viajes de egresados "gratis" es "una estrategia política válida". "Hay otras jurisdicciones, que tienen otro color político, que organizan campamentos y los chicos se van de viaje y tienen otras experiencias", resaltó el ministro de Educación.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional puntualizó: "Esto no es una novedad en la Argentina. Llama la atención porque queremos que llame la atención". En ese marco, precisó que "el gobernador tomó la decisión de anunciarlo" y que ello es "parte de la política educativa".

"El verbo no es regalar sino garantizar algo que unos tienen y los demás no tienen. No se está regalando. Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela", subrayó.

Además, el funcionario nacional se refirió al programa que Kicillof presentó ayer para que los jóvenes bonaerenses que cursan el último año de la escuela secundaria, en el sistema público y privado, tengan su viaje de egresados "gratis".

Experiencia de finalización de un ciclo

"No se está regalando. Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela, que no es el viaje de egresados ​​que hice a algún lugar, donde hacíamos lo que en general se describe que hacíamos. Hay una experiencia educativa de finalizar un ciclo", argumentó Perczyk.

En ese punto, el ministro nacional consideró que "la discusión es en qué se invierte y cómo los chicos terminan dos años que fueron tremendos para ellos".

Al referirse a las consecuencias de la pandemia, indicó: "Una consecuencia que para mí es tremenda, muy dolorosa, es la de los chicos y las chicas que se desvincularon de la escuela".

"Aquellos que se desvincularon absolutamente y los que lo hicieron de manera intermitente. Para el Estado, la sociedad y para el Gobierno es algo que no podemos sostener y tenemos que ir a buscarlos y resolverlo", enfatizó.

Por último, aseguró que el Ejecutivo nacional debe "trabajar para la presencialidad plena", y agregó: "Son cuestiones de rutina y hábito, pero también son inversiones del Estado para mejorar las escuelas, ventilarlas, mejorar sanitarios, la accesibilidad".



Cristina sumó su respaldo al gobernador

La vicepresidenta Cristina Kirchner defendió por su la decisión del gobernador bonaerense. Al rechazar las críticas sobre el incremento del gasto que se supone generará la medida del mandatario provincial, la presidenta del Senado cuestionó el "blanqueo de 35 millones de dólares" que realizó el ex presidente Mauricio Macri.

Fernández consideró que los medios críticos no cuestionarios "cuando Macri le regaló a la mamita y el hermanito el blanqueo de 35 millones de dólares",

"Del regalito de los 44 mil millones de dólares del FMI, que nadie vió pero que todos y todas tenemos que pagar, tampoco". "Ahora si Axel subsidia con $30.000 el alojamiento y transporte del viaje de fin de curso de los secundarios de PBA, medida a dos bandas para los sectores más castigados por la

pandemia, transporte de larga distancia y Hoteles de la Provincia, eso sí es 'un regalo' andaaaa…", disparó la ex mandataria.

También a lo largo de la jornada el propio Kicillof defendió su iniciativa al señalar que aquellos que la critican "no se preocupan por los paraísos fiscales" y afirmar que el objetivo de la misma es volver a reactivar la economía del turismo.



Entre la oposición, la presidenta del PRO, Patricía Bullrich, aseguró que con ese tipo de políticas el Frente de Todos se derrumbará, mientras que Diego Santilli, en principal candidato a diputado en la Provincia de la justa de Juntos, sostuvo que el gobierno "está equivocado si cree que podrá influir en el voto".