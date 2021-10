Tras el sobreseimiento, Esteche y D'Elía responsabilizaron a Macri por la causa del Memorándum con Irán

Dos de los sobreseídos por la Causa Memorando de Entendimiento con Irán, los dirigentes sociales Fernando Esteche y Luis D’Elía, responsabilizaron al ex presidente Mauricio Macri por el tiempo que pasaron detenidos y coincidieron en que el daño que sufrieron no puede ser reparado por un fallo judicial que los declaró inocentes.

“Tengo sensaciones encontradas porque si bien es un sosiego, no hay manera de reparar y resolver los dos años preso con todo lo que eso implica y el proceso penal impacta en la vida”, reflexionó Esteche.

D’Elía, por su parte, responsabilizó “políticamente a Macri”. “La campaña presidencial de Macri empezó el día después de la muerte de (el fiscal Alberto) Nisman, encabezando él una marcha con todos los fiscales. Fue el primer acto de campaña electoral de Macri. Una cosa brutal”, puntualizó.

Ambos sobreseídos dialogaron con la La990 a menos de 24 horas del fallo del Tribunal Oral Federal número ocho que determinó que no hubo delito en la conducta de todos los imputados, entre ellos la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Esteche fue crítico, pese al sobreseimiento, con el tribunal: “Estos tres mismos jueces que ahora dicen que no hubo delito son los que me negaron la excarcelación y la revocación de la preventiva durante un año y medio”. “Estando en cana yo me perdí el primer día del primer grado de mi cuarto hijo. Desde esos lugares más cotidianos y más chiquitos es donde elijo alojarme y estar un poco más cómodo en esta situación”, describió.

D’Elía, por su parte, recordó: “hace seis años una madrugada me vinieron a buscar, me esposaron, me pusieron un casco y un chaleco antibalas, 50 movileros en la puerta de mi casa… Un show increíble”. En ese contexto, celebró el fallo de la víspera: “Con esto empieza a derrumbarse la aplicación del lawfare en la Argentina. En esta causa nunca se entendió de qué nos acusaban. Fue todo absolutamente inverosímil”.

Esteche terció que “era duro andar por las calles con una acusación de traición a la patria o de encubrir un atentado terrorista. Las acusaciones eran violentas y de peso pesado desde el punto de vista moral”.