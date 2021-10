La Ciudad baraja la posibilidad de aplicar una tercera dosis contra el coronavirus a comienzos de 2022

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, señaló que la Ciudad podría aplicar una "dosis de refuerzo" de la vacuna contra el coronavirus "antes del otoño" próximo para "volver a fortalecer la inmunidad de las personas".

El funcionario de la Ciudad planteó que todavía "no hay tanta experiencia" a nivel mundial sobre la necesidad de una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19. "Todavía no conocemos el plan de vacunación de 2022. La evidencia científica todavía no es concluyente. Los datos más contundentes son para las de ARNm. Pareciera ser que para algunas vacunas a los 6 u 8 meses empieza a haber una disminución en los anticuerpos", aseguró Quirós.

Ante ello, el ministro de Salud porteño agregó: "Es probable que para fin de año, principios del año que viene tengamos el debate y una estrategia para volver a fortalecer la inmunidad de las personas que han sido vacunas a principios de este año".

En conferencia de prensa, el integrante del Gabinete del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, explicó que el refuerzo de la vacuna se daría "cuando se logre tener un grado de vacunación significativo: tal vez antes del otoño se pueda hacer una dosis de refuerzo".

En ese sentido, agregó: "Cuando estemos con la gente vacunada con una dosis de refuerzo, probablemente el virus entre en un formato endémico, que no haga picos de muchos casos y se transforme un un virus que circule habitualmente sobre todo por los jóvenes que van naciendo y creciendo que no están vacunados pero con una significación de bajo impacto".

Respecto a la posibilidad de una tercera ola, Quirós manifestó que "en algún momento puede haber un aumento de casos, sin daño significativo" debido al alto avance de la vacunación. "En algunos países, cuando se alcanzó el 70% de la población con doble dosis la circulación de la variante Delta empieza a disminuir o se hace más lenta", precisó, para luego indicar que el 65% de la población porteña logró completar su esquema de vacunación.