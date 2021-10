Cavallo pronosticó un panorama cercano a la hiperinflación para los próximos años

El exministro de Economía Domingo Cavallo pronosticó un panorama económico en los próximos años que estará caracterizado por una “estanflación agravada” al borde de una “hiperinflación”.

En su blog personal, el exfuncionario escribió un artículo en el que dio por sentado que en los próximos meses aumentarán “vertiginosamente la expansión monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central”, aunque señaló que el efecto sobre la tasa de la inflación “no será inmediato”.

Antes, dijo que subirá el precio del dólar en los mercados libres (contado con liquidación, dólar bolsa y blue) y en la tasa de interés. “Es probable que este rezago lleve al Gobierno a engolosinarse y a pensar que, como sostienen Kicillof, Vallejos y compañía, la emisión monetaria no determina la tasa de inflación. Esa conclusión será fatal”, advirtió Cavallo.

No obstante, el exministro del gobierno de Carlos Menem consignó que la estrategia de aumentar el gasto público que el Frente de Todos llevará adelante para intentar revertir el resultado de las primarias tiene limitaciones. Y expresó que, si esa política continúa, más allá de las elecciones generales, la tasa de inflación definitivamente aumentará mucho.

“Difícilmente (el Gobierno) encontrará la forma de diseñar y aplicar un plan de estabilización con chances de éxito, porque las ideas que predominan entre economistas y políticos del Frente de Todos, más la posición ideológica de la vicepresidenta, parecen obstáculos insalvables”, analizó. En ese sentido, amplió: “Por consiguiente, lo más probable es que el panorama económico de los años 2022 y 2023 se caracterice por una estanflación agravada si es que no termina en una hiperinflación”.