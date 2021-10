Macri, imputado por espionaje ilegal y denunciado por fraude

El expresidente Mauricio Macri debió enfrentar esta semana las dos noticias judiciales más relevantes desde que dejó la Casa Rosada: fue llamado a indagatoria acusado de haber ordenado tareas de espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan y uno de sus hermanos se presentó ante la justicia para querellarlo por un presunto fraude económico vinculado al vaciamiento del Correo Argentino S.A.

Esas noticias lo encontraron en Miami, Estados Unidos, en lo que debería ser, al menos por un tiempo, uno de sus últimos paseos por el exterior porque el juez que lo convocó a indagatoria para el 7 de octubre le impuso la prohibición de salir del país, medida que se hará efectiva cuando esté de regreso en Argentina.

La primera citación a indagatoria a Macri en su calidad de expresidente tiene, curiosamente, el mismo objeto que aquella causa por la que estuvo procesado hasta pocos días después de asumir como Presidente: maniobras de espionaje ilegal.

Al llamarlo a indagatoria, el juez federal de Dolores Martín Bava, escribió: "Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri".

En esta causa, Macri deberá defenderse de una acusación que lo vincula con la orden de "obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos".

La denuncia de fraude

El otro frente judicial que se le abrió a Macri esta semana tiene que ver con su hermano Mariano que se presentó como querellante en la causa en la que se investiga si el gobierno de Cambiemos intentó favorecer a la empresa Correo Argentino S.A., del Grupo Macri, en el marco del concurso de acreedores.

Mariano Macri se presentó como uno de los accionistas de Socma Americana S.A., "firma controlante de Sideco Americana S.A. que, para el momento de los hechos que se investigan, resultaba titular del paquete accionario de Correo Argentino S.A." y se preguntó si el supuesto vaciamiento de la empresa postal no lo perjudicó a él también dado que no habría sido parte de la maniobra pero si le correspondía saber qué pasaba con la empresa.

La batalla judicial de Mariano Macri contra sus hermanos Mauricio y Gianfranco no terminará ahí: el hermano menor de los Macri buscará involucrarse en cualquier expediente donde considere que puedan estar siendo investigados fondos que debieron haber sido administrados por todos los hijos de Franco, el fallecido padre de la familia.

Como parte de esa estrategia, que viene preparando hace muchos meses, Mariano Macri contrató a los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes ya se presentaron como abogados defensores de Mariano Macri en la causa en la que se investigan movimientos de dinero entre cuentas bancarias, adjudicadas a Mariano y Gianfranco Macri como beneficiarios, radicadas en Suiza y Alemania: en ese expediente sus abogados tendrán la difícil tarea de despegar a Mariano de Gianfranco.

La novedad de esa causa es, además, que allí se incorporó la investigación que daría cuenta de que parte de los activos que Gianfranco Macri blanqueó en 2016 –promovido por el gobierno de su hermano, pertenecían en realidad a su madre, Alicia Blanco Villegas, lo que corroboraría la lectura de Mariano Macri sobre cómo se manejaba la familia y el rol que cumplía su coimputado: el de testaferro.