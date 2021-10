Quirós subrayó que en los próximos días la Ciudad llegará al 70% de personas vacunadas con dos dosis

El ministro de Salud porteño Fernán Quirós subrayó que "en los próximos días" la Ciudad alcanzará una cobertura del 70% de su población vacunada con dos dosis, por lo que destacó que ese nivel de inmunización hará que "la circulación de la variante Delta sea mucho más difícil".

"Estamos poniendo mucho foco en completar este 6% que nos falta para llegar al 70% de porteños con dos dosis, porque las experiencias internacionales muestran que a partir de esa cifra la circulación de la variante Delta se hace mucho más difícil", sostuvo el funcionario de la Ciudad.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera sanitaria porteña precisó que hasta el momento se registraron 504.576 contagios de coronavirus y 11.777 muertes, mientras que en lo que respecta a la campaña de vacunación se aplicaron 4.232.381 dosis: 2.290.979 corresponden a personas con al menos el primer componente y 1.941.402 lograron completar el esquema.

Al ser consultado sobre cuándo se alcanzaría esa cobertura del 70% de la población inmunizada, Quirós señaló que será "en los próximos días", aunque aclaró que no puede dar precisiones porque el abastecimiento de vacunas depende de la distribución que hace el Gobierno nacional.

Acerca de la situación de la variante Delta en la Ciudad, el ministro de Salud local indicó que se han registrado "casos sin vínculo epidemiológica claro, eso significa que naturalmente la variante va progresando en el contagio comunitario".

"La importante no es preguntarnos no es preguntarnos si va a circular o no, porque seguramente lo va a hacer: lo importante es que cuando la variante Delta circule hayamos alcanzado niveles de vacunación suficientes para que esa circulación sea pequeña y que los casos sean clínicamente leves", señaló el funcionario porteño.