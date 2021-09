Milei: "Argentina es un volcán a punto de hacer erupción"

El candidato a diputado nacional de "La Libertad Avanza" Javier Milei aseguró ayer que "la segunda fuerza" en la Ciudad de Buenos Aires detrás de Juntos por el Cambio "está dada por el liberalismo", por encima del Frente de Todos.

"El resultado fue un resultado interesante, no solo por lo votos que hemos cosechado en modo directo en el espacio de La Libertad Avanza sino por el hecho de que la segunda fuerza en la Ciudad está dada por el liberalismo ya que que uno de cuatro porteños expresó de estar alineados con las ideas de la libertad".

En la cuenta, Milei pone no solamente los votos propios cosechados, del 13.7%, sino también los votos que consiguió Ricardo López Murphy desde su lista alternativa dentro de Juntos por el Cambio.

"Sí, los sumo (a los votos de López Murphy) porque él trato desde el oficialismo en la Ciudad, o sea (Horacio Rodríguez) Larreta, de impulsar un espacio liberal", explicó.

No obstante, remarcó que, en la composición final de la lista del oficialismo porteño, el liberalismo aparece muy difuso, con López Murphy recién en el cuarto lugar.

"En la lista final que tiene Juntos por el Cambio, en los 10 primeros lugares hay nueve socialdemócratas. Por lo tanto, esa no es una lista de formato liberal y por ende aquellos liberales que abrazan las ideas de la libertad evidentemente deberían alinearse con una lista liberal de verdad, como la lista de La Libertad Avanza", subrayó.

En declaraciones a "lado P", el programa que conducen Eduardo Paladini y Elizabeth Peger por Radio Rivadavia, Milei admitió que la emergencia del movimiento liberal "se vio reforzado por la pandemia".

"Eso hay que tener en cuenta. Hubo una revalorización de las ideas de la libertad a partir del encierro. Si ese dato uno no pone en el tablero esta sobreestimando las acciones de cada uno de los participantes de este despertar liberal", reconoció.

El economista señaló que más allá de eso ya se veía viendo un fenómeno de rebeldía liberal en sectores de la juventud.

"Yo venía haciendo presentaciones que oscilaban las 1000 y 5000 personas de convocatoria. El statu quo está plenamente alienado con la línea socialdemócrata. La rebelión natural debería ser liberal y eso explica por qué hay tantos jóvenes que están abrazando las ideas de la libertad", indicó.

En tanto, Milei destacó el buen desempeño electoral de "La Libertad Avanza" en la zona sur de CABA.

"Los sectores donde conseguimos la mayor cantidad de votos son los sectores de la zona sur de la Capital. A algunas personas les parece que es una cosa rara, pero en realidad es una cosa totalmente natural. Porque el liberalismo fue creado para liberar a los oprimidos de los monarcas tiranos", afirmó.

En otro orden, insistió en la necesidad de realizar un ajuste en la economía para no "volar por los aires", y advirtió que con los actuales indicadores económicos "Argentina es un volcán a punto de hacer erupción".

Sobre la interna que se desató en el Frente de Todos tras la caída en las elecciones, Milei dijo que Cristina Kirchner "reaccionó como un animal político en el buen sentido".

"Si se considera cayó más que el resto del mundo, que está en el top de inflación, pobreza del 50%, además es el peor lugar para pasar la pandemia en el mundo, y está top 5 de muertos por millón de habitantes, entonces lo lógico era que el gobierno se comiera un cachetazo. Eso es lo que sucedió", indicó.

En este sentido, el dirigente liberal explicó que la reacción de la vicepresidenta fue "intentar despegarse de la derrota".

"Cristina tiene que explicar que la culpa de la derrota es de Alberto y no de ella. Ella plantea en la carta que había que haber hecho keynesianismo a toda máquina y que acá esta el tibio de (Martín) Guzmán que no se anima y por eso perdimos.

Esa es la argumentación", planteó.