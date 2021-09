La réplica de Daer a Máximo Kirchner

“No le quiero responder nada a Máximo Kirchner”, avisó durante una entrevista radial el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, cuando le preguntaron por el titular del bloque oficialista en Diputados, que días atrás le había reclamado “responsabilidad” antes de hablar. A Máximo no le había gustado nada que -tras la derrota en las PASO y en medio de la ola de renuncias presentadas al Presidente- uno de los líderes de la central obrera hiciera un llamamiento a la institucionalidad.

Ayer, Daer dijo que no quería responderle al hijo de Cristina. Pero casi de inmediato disparó: “Solo quiero decir que, en momentos críticos y a pocos días de un resultado adverso, los análisis sobre las causales (de la derrota) hay que hacerlos con mayor aplomo y no poniendole vértigo al Gobierno. Gracias a Dios, superamos la crisis”, celebró. Y destacó que “después de una semana de mucha tensión con cimbronazos, que uno prefiere que no existan, se confirmó la unidad del Frente de Todos”.

Concretamente sobre la caída peronista en las primarias, Daer reflexionó que “el resultado es multicausal: algunos vieron el cierre de los colegios, otros el cierre de fronteras, algunos que se les cerraba el negocio”.