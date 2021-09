JxC teme que “la elección se dé vuelta”

Rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, Juntos por el Cambio teme que “la elección se dé vuelta” respecto de las PASO y por ello acordó para la recta final de la campaña no descuidar el contacto con la ciudadanía y organizar la fiscalización el día de los comicios, para evitar una remontada del oficialismo.

El martes pasado, los principales dirigentes de la Mesa Nacional de JxC, que nuclea al PRO, al radicalismo y a la Coalición Cívica, lograron reunir en un evento en el centro porteño a los ganadores de las primarias de las 17 provincias en las cuales se impuso la coalición opositora.

Allí se definieron algunas líneas sobre la estrategia y el posicionamiento electoral, pero sobre todo resolvieron que se incrementará la fiscalización para las legislativas de noviembre, objetivo que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta buscó reforzar con una advertencia que sonó a arenga: "No subestimemos a quien tenemos enfrente".

En ese sentido se suman advertencias sobre lo que pueda ocurrir en las elecciones generales, aunque esas posturas reflejan que el escenario de un oficialismo que recorte diferencias, o que incluso revierta el resultado de las PASO en algunas provincias, es percibido como una de las posibilidades.

El desafío en territorio bonaerense es lograr que más gente vaya a votar en relación a las PASO, donde hubo una afluencia del 68,29% de los 12.704.518 electores habilitados para sufragar.

Desde el comando de campaña de Juntos en la provincia de Buenos Aires evalúan que en los comicios de noviembre esa cifra del 68% de asistencia a las urnas podría incrementarse pero no más allá del 75%.

El objetivo opositor, aparte de convocar a más gente, es lograr captar parte de los 800 mil votos de fuerzas políticas que no lograron traspasar el umbral del 1,5% de los sufragios que exige la ley para competir en las generales.